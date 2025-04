Это может быть скоро: Тимошенко неожиданно заявила, когда завершится война в Украине

Российская агрессия против Украины может завершиться в сжатые сроки, а после этого страну ожидает "полное обновление".

Юлия Тимошенко (фото из открытых источников)

Об этом заявила народная депутат и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления на Международном женском фестивале, которое состоялось 5 апреля в Одессе.

"Существуют планы, международные планы закончить войну в Украине до конца мая. И это очень оптимистично. И сейчас все к этому идет, и это очень важно для всех нас", — отметила Тимошенко.

Детали относительно самих планов или источника полученной информации она не раскрыла. Однако добавила, что после завершения войны в Украине должна произойти "тотальная перезагрузка".

Напомним, что "Комментарии" писали о тайных переговорах украинских политиков с США . О тайных переговорах Петра Порошенко и Юлии Тимошенко сообщило Politico – пятый президент Украины и бывший премьер отреагировали на эту информацию. Они опровергли, что речь шла о выборах.

Издание писало, что главной темой разговора якобы был вопрос возможности проведения досрочных президентских выборов в Украине. Сейчас выборы отложены из-за действующего в стране военного положения. Политик подтвердил контакт с представителями США, однако заявил, что он и его команда выступают категорически против выборов во время войны, написал он на своей странице в Facebook.

"Суть наших разговоров с представителями американской стороны всегда сводилась к двум принципам — security first and peace through strength. А именно оружие, разведка, санкции против России, финансовая поддержка, democratic resilience (свобода и демократия), трансатлантическое единство", — отметил Порошенко.