"Это конец": что происходит с постановлением о выезде за границу 18-22 годовых

Народный депутат Алексей Гончаренко раскритиковал деятельность Кабмина по постановлению об обновлении о порядке пересечения государственной границы, который позволил бы мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу. По его словам, решение свидетельствует о "конце государственного управления".

Гончаренко критикует Кабмин за отсутствие постановления о выезде за границу. Фото из открытых источников

26 августа премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет министров изменил правила и разрешил мужчинам в возрасте до 22 лет выезд за границу во время военного положения. По ее словам, соответствующие изменения вступят в силу на следующий день после публикации. Однако Алексей Гончаренко утверждает, что само постановление о выезде за границу для молодежи до сих пор не написано.

"Постановления по выезду 18-22 годовых до сих пор нет. Знаете почему? Потому что оно еще не написано и его прямо сейчас пишут. Кабмин просто проголосовал за что-то, неизвестно что, а теперь пытается сформулировать это в постановление. Это конец государственного управления. Хуже уже не будет", — заявил Гончаренко.

Народный депутат считает, что даже искусственный интеллект мог написать постановление о разрешении на выезд за границу для мужчин в возрасте до 22 лет.

"Я просто не могу представить такого ни в одной стране мира. Кабмин голосует за постановление, которое не написано. При том чтобы написать его нужен один юрист. Нет юристов в Кабмине? Попросите ChatGPT. 15 дней выполняла поручение Зеленского — Свириденко. Выполнила через одно место. Владимир Александрович с таким Кабмином рейтинги пойдут вниз еще быстрее", – посетовал Гончаренко.

