"Это конец": что происходит с постановлением о выезде за границу 18-22 годовых

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Народный депутат Алексей Гончаренко раскритиковал деятельность Кабмина по постановлению об обновлении о порядке пересечения государственной границы, который позволил бы мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу. По его словам, решение свидетельствует о "конце государственного управления".
Гончаренко критикует Кабмин за отсутствие постановления о выезде за границу. Фото из открытых источников
26 августа премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет министров изменил правила и разрешил мужчинам в возрасте до 22 лет выезд за границу во время военного положения. По ее словам, соответствующие изменения вступят в силу на следующий день после публикации. Однако Алексей Гончаренко утверждает, что само постановление о выезде за границу для молодежи до сих пор не написано.
Народный депутат считает, что даже искусственный интеллект мог написать постановление о разрешении на выезд за границу для мужчин в возрасте до 22 лет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая рассказала о планах нардепа вывести своего сына за границу.
Также "Комментарии" писали, что военные в шоке по решению об открытии границ для мужчин.