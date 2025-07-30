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"Это цинизм высшего качества": В Раде рассказали о последствиях "идиотских реформ"

Местные власти нашли "клондайк": Кучеренко о проблемах с тарифообразованием в Украине

30 июля 2025, 15:01
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Кречмаровская Наталия

Проблемы тарифов на жилищно-коммунальные услуги в условиях полномасштабной войны не на первом плане. Однако ситуация с каждым годом ухудшается.

"Это цинизм высшего качества": В Раде рассказали о последствиях "идиотских реформ"

Тарифы. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко прокомментировал новость о том, что разоблачены должностные лица ПКПП "Теплокоммунсервис" и управление ЖКХ Бучанского горсовета на завладении более 13 млн грн. По мнению политика, такая ситуация по всей стране, начиная с Киева.

"В результате непродуманных, я бы сказал идиотских, реформ, право контроля за тарифами коммунальных предприятий, принадлежащих органам местного самоуправления, передали — кому?! Правильно — органам местного самоуправления! "И щуку пустили в реку!", — отметил народный депутат.

По его словам, инициировал такие изменения многолетний городской голова Гройсман, очень хорошо понимавший всегда — какой "клондайк" скрыт во внутренней кухне коммунальных монополистов.

"Его, конечно, поддержали в этом безусловно Кличко, Кернес, Труханов, Садовый и практически все другие достопочтенные городские головы. Теперь имеем полный тупик и 65 млрд грн "разницы в тарифах" в качестве обязательств государственного бюджета без источника покрытия", — отметил Кучеренко.

Политик также отметил, что КГГА утвердило своему КП "Киевтеплоэнерго" космические расходы в сетях на уровне 26%.

"Это цинизм высочайшего качества, на который почему-то закрывают глаза! Вот почему нужна новая тарифная методология и жесткий государственный контроль за тарифообразованием!", — резюмировал Кучеренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал о долгах, которые Киев накопил за газ.



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Источник: https://www.facebook.com/kucherenko2021/posts/pfbid0KLf3KpJSS1kwXji74N4AQLmVjieLWGBSV3eEsyeqwoeTSbJzMDveph8zNjPquFU9l
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