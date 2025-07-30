"Это цинизм высшего качества": В Раде рассказали о последствиях "идиотских реформ"

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Кречмаровская Наталия
Проблемы тарифов на жилищно-коммунальные услуги в условиях полномасштабной войны не на первом плане. Однако ситуация с каждым годом ухудшается.
Тарифы. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Алексей Кучеренко прокомментировал новость о том, что разоблачены должностные лица ПКПП "Теплокоммунсервис" и управление ЖКХ Бучанского горсовета на завладении более 13 млн грн. По мнению политика, такая ситуация по всей стране, начиная с Киева.
По его словам, инициировал такие изменения многолетний городской голова Гройсман, очень хорошо понимавший всегда — какой "клондайк" скрыт во внутренней кухне коммунальных монополистов.
Политик также отметил, что КГГА утвердило своему КП "Киевтеплоэнерго" космические расходы в сетях на уровне 26%.
Напомним: портал "Комментарии" писал о долгах, которые Киев накопил за газ.