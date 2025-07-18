Эти позорные ошибки не должны повторяться: нардепы требуют немедленных решений

Верховная Рада Украины утвердила новый Кабинет Министров Украины. И хотя некоторые министры сохранили свои места, народные депутаты отмечают, что подход к работе нового правительства должен быть принципиально иным.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что новоназначенное правительство должно представить свою Программу действий как можно быстрее.

По его словам, это не просто формальность — это дорожная карта, по которой должен двигаться Кабмин в своей работе, который должен быть одобрен или отклонен Верховной Радой.

"Документ должен четко предусмотреть стратегию и шаги Кабмина для преодоления вызовов войны, экономического кризиса и социального неравенства. Правительство Шмыгаля показало абсолютно неэффективный пример работы "с колес", и проваленный два года подряд бюджет этому подтверждение. Эти позорные ошибки больше не должны повторяться!", — убежден народный депутат.

Приоритетами работы Кабмина должны стать Вооруженные Силы Украины и украинский военно-промышленный комплекс.

"Это поможет не только усилить обороноспособность, но и стать точкой роста и обеспечить социальные потребности общества: поддержку пенсионеров, ветеранов и всех малозащищенных слоев населения", — отметил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что шанс был, но его потеряли. По его словам, вместо Правительства национального развития Украина получила "правительство шкурных интересов". Он отметил, депутаты надеялись, что здравый смысл все же победит. Что новые министры будут действительно профессиональными, профессиональными, ответственными и ориентированными на развитие страны, отметил он.