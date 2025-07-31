"Эти люди засиделись": военный откровенно "послал" всю Раду

Сегодня народные депутаты Украины проголосовали немало важных законопроектов, среди которых и возвращение полномочий НАБУ, и финансирование для Сил обороны на оружие, на дроны, на выплаты воинам и родным воинов. Однако в Раде не обошлось без скандалов и странностей.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Впервые с начала войны велась трансляция заседания Верховной Рады Украины. И почти сразу с начала включения между депутатами произошла короткая потасовка.

Экс-командир полка "Азов", подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин резко высказался по поводу решений и поведения народных депутатов Украины. По его словам, Украина критически приблизилась к уровню Зимбабве.

"Можно сделать такой вывод по последним событиям, решениям ВР и поведению депутатов на заседаниях этого цирка. Также, окончательно утвердился во мнении — эти люди здесь засиделись. Речь уже не об отдельных индивидуумов, какие-то заявления, решения и т.д. Вся эта Рада должна пойти на**ен", — отметил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о реализации новой инициативы. Речь идет о дополнительном отпуске для военных.

Однако военные не уверены, что на практике это будет реально реализовано. Мэр Геническа Станислав Бунятов, позывной "Осман" сообщил, что у них с отпусками в общем-то все нормально — рядовой и сержантский состав ходят по очереди. Однако, по его словам, сложнее офицерам, ведь некоторые могут вырваться только во время краткосрочной ротации, потому что работы нереально много.

Старший лейтенант Сил обороны Украины позывной "Алекс" одобрительно оценил инициативу Зеленского, однако указал на нюансы.



