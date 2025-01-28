Есть ли в мирном плане от США требование провести выборы: объяснение

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал желание остановить войну в Украине. Несмотря на отсутствие официального плана Вашингтона, появляются разные предположения об условиях возможного перемирия. Одним из обсуждаемых пунктов является вероятность проведения выборов в Украине. Как отметил в эфире 24 канала политолог Владимир Фесенко, действительно, выборы в Украине состоятся, поскольку это неизбежно. Впрочем, по его словам, некоторые политические силы пытаются актуализировать эту тему уже сейчас.

Выборы в Украине

Как подчеркнул Фесенко, проведение выборов по завершении боевых действий является логическим развитием событий.

"Напомню, если закончится война, будет прекращение военного положения. Большинство специалистов считают, что примерно за полгода состоятся отложенные выборы – президентские и парламентские. Конституцией также должны быть еще местные выборы", — отметил политолог.

По его словам, кроме юридической необходимости существует и общественный запрос на обновление власти. Но ключевое условие для выборов – прекращение войны.

По поводу слухов, что тема выборов активно обсуждается в Вашингтоне, политолог призвал не доверять косвенным источникам. По его словам, если бы такие идеи действительно активно поддерживали в США, мы бы это слышали непосредственно от представителей американских властей. Однако пока никаких заявлений со стороны госсекретаря или специальных представителей Трампа на этот счет не было.

При этом Фесенко напомнил, что идея проведения выборов в войну ранее уже звучала. В 2023 году сенатор-республиканец Линдси Грэм высказывал такое предложение, однако оно вызвало значительный резонанс и было воспринято критически.

Кроме того, политолог обратил внимание, что некоторые политические силы в Украине пытаются форсировать проведение выборов, чтобы удовлетворить собственные электоральные интересы.

"Чтобы придать вес своим мнениям и политическим планам, они приписывают их американской администрации. Эта политическая технология ссылки на команду Трампа должна привлечь внимание, сделать более резонансными планы конкретных политических сил или определенных людей", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в сети распространяется план о завершении войны до 9 мая. Между прочим, он предусматривает проведение выборов уже в этом году.



