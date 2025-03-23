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Есть ли миллионы «под подушкой»: сколько денег задекларировал глава МВД Клименко

Клименко сообщил, что, например, хранит 930 тыс гривен наличными

сегодня, 13:36
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Ткачик Олеся

Глава МВД Украины Игорь Клименко подал электронную декларацию о доходах и имуществе за 2024 год, указав общий доход в размере 1 839 909 гривен.

Есть ли миллионы «под подушкой»: сколько денег задекларировал глава МВД Клименко

Игорь Клименко

В частности, согласно данным электронной декларации, в 2024 году его заработная плата составила 1560939 грн, пенсия — 277960 грн, разовая выплата от Пенсионного фонда — 1000 грн, а банковские проценты принесли еще 10 грн.

Кроме того, как указано в декларации, на банковских счетах Клименко находится 460,9 тыс. и 109,1 тыс. грн. долларов. Также министр указал, что хранит наличными 930 тыс. грн, 26,2 тыс. грн. долларов и 500 евро.

Согласно декларации, в собственности министра внутренних дел находится земельный участок площадью 1046 кв. м и жилой дом на 47,5 кв. м, расположенные в селе Процив Киевской области.

Ранее Клименко декларировал 1,2 млн грн доходов за 2019 год, 1,8 млн грн – за 2020 год, 1,6 млн грн – за 2021 год, 2 млн грн – за 2022 год и 1,8 млн грн – за 2023 год.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что вокруг министерства внутренних дел и Нацгвардии возник скандал. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности согласовал законопроект о праве использования Нацгвардией слезоточивого газа, оружия и беспилотников во время массовых протестов. Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, в новой редакции законопроекта №10311 согласовано, в частности, применение огнестрельного оружия против протестующих и использование гумовых и пластиковых дубинок, слезоточивый газ и электрошокеры. Также нацгвардейцам разрешат использовать беспилотники. Кстати, Нацполиция через Prozorro намерена закупить аэрозольные баллоны повышенной емкости слезоточивого и раздражающего действия на сумму 18 млн. 400 тыс. гривен.




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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1057957.html
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