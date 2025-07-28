Если Зеленский уйдет: что будет с политикой, фронтом, экономикой

Владимир Зеленский продолжает оставаться на своей должности, поскольку в Украине продолжает действовать военное положение. Однако стоит не забывать, что президент сам говорил, если не остановит войну, то уйдет со своего поста. Также он говорил о борьбе с коррупцией, не победив которую он обещал уйти. Гипотетически можем представить ситуацию, что президент решил выполнить то, что обещал, дав согласие на формирование правительства национального единства, когда передаются полномочия президента спикеру Верховной Рады и в таком формате должны как-то работать. Итак, если Зеленский уйдет, как будут развиваться события как на фронте, так и в стране – экономические и политические? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский

Отставка президента может стать шоком

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина говорит, что с юридической точки зрения, добровольная отставка президента возможна, ведь предусмотрена 108 статьей Конституции Украины.

"В реальности – это политическая утопия, ведь непредсказуемость развития событий в этом случае значительно превосходит любые потенциальные достижения вплоть до потери украинской государственности. Но уже из-за внутриполитических процессов, а не внешней агрессии. Главной проблемой при отставке президента является то, что воюющая страна автоматически остается без верховного главнокомандующего. Исполняющим обязанности становится председатель Верховной Рады, но полномочия верховного главнокомандующего ему автоматически не передаются, поскольку это конституционная функция президента. Такой юридический вакуум будет сохраняться до избрания нового президента Украины, но во время военного положения выборы запрещены. Замкнутый круг", – говорит политолог.

Анна Малкина продолжает, отставка президента, даже, если она будет подготовлена в медийном пространстве, на время станет шоком, как для Сил Обороны, так и международных союзников, ведь моральное и политическое лидерство Владимира Зеленского стало символом сопротивления в российско-украинской войне. И это стоит учитывать.

"Что касается правительства национального единства, то хотя в Конституции Украины прямо не предусмотрена такая норма, но она и не запрещена. Это означает, что правительство национального единства может быть сформировано Верховной Радой в результате политических договоренностей и формирование широкой коалиции всех парламентских фракций. В этом случае возникает риторический вопрос: готовы ли будут политические силы взять на себя ответственность, а не только власть?", – подытожила эксперт.

К Зеленскому и его окружению будет очень много вопросов

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что Владимир Зеленский в реальности действительно не выполнил или не довел до логического завершения ни одно свое обещание, абсолютно не означает, что он готов уйти с поста президента, сформировать правительство национального единства, передав полномочия спикеру Верховной Рады, и потом со стороны смотреть за всем происходящим. На это есть соответствующие причины.

"Первая причина субъективна. Она состоит в том, что на все эти невыполненные обещания у него есть один ответ и этот ответ, в принципе, устраивает значительную часть граждан Украины, что он работал в условиях, при которых не работал ни один из его предшественников. Это сначала пандемия, а затем, собственно, полномасштабная война с Российской Федерацией. По мнению Зеленского, как и по мнению некоторых его сторонников, его окружения – это абсолютно достаточные основания для того, чтобы не волноваться по поводу невыполненных обещаний. А вторая причина, почему он не уйдет – он прекрасно понимает, что это фактически превратит его и, что самое главное, представителей его окружения, представителей его команды в мишень для всех тех, кого он преследовал тем или иным способом – политически или даже не политически, то есть всех оппонентов и конкурентов, которых пытались все эти годы вытеснить из политического поля. Да и у граждан будет тогда к нему, как к бывшему президенту, огромное количество вопросов относительно того, почему в таких условиях началась война, почему такие решения принимались до войны и почему Украина по некоторым вопросам оказалась совершенно не готова к войне. И здесь кроется еще один очень важный момент. Теоретически можно представить себе уставшего Зеленского, который хочет уйти с должности, но ему не даст этого сделать его окружение, которое прекрасно понимает, что без него оно ничего собой не представляет", – отметил Игорь Рейтерович.

Он обращает внимание, что у того же общества будет тоже огромное количество вопросов, на которые окружению президента будет гораздо сложнее ответить, чем собственно Зеленскому. Поэтому он будет оставаться на своей должности и после окончания войны, с большой вероятностью, пойдет на второй срок под условным лозунгом, что первый раз нам помешали, но у нас было очень много хороших идей и мы даже немного что-то успели сделать, а вот типа уже второй раз мы будем заниматься именно своими обещаниями и все выполним.

"Выплывут снова предыдущие лозунги и о "посадках" и многих других вещах, которые мы уже слышали. И для какого-то ядерного электората Зеленского, который за последние годы все же сформировался, этого может оказаться достаточно. Но, если гипотетически представить ситуацию, когда он уходит, многое будет зависеть от того, как будет выглядеть коалиция. И еще интереснее, кто будет выполнять его обязанности, потому что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, как мне кажется, не та фигура, которая может сейчас принимать решения, как верховный главнокомандующий. И именно потому, что невозможно как-то выстроить такую конфигурацию, чтобы там появились люди, которые более или менее были в теме о том, что происходит на фронте и с точки зрения внешней помощи – именно поэтому вероятность ухода Зеленского от власти даже не в пределах статистической погрешности. Она там около одной тысячной процента", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

Фронт выдержит уход Зеленского

Основатель "Студии Здорового Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович считает, что общество постепенно подходит к пониманию, что президентское кресло должно быть перезагружено вместе с его окружением.

"И руководители НАБУ и САП должны уйти. Не оправдали доверия. Ни те, ни другие. Всем до свидания! И не следует говорить, что в таком случае фронт не выдержит. Фронт давно держится не благодаря, а вопреки большому воров... строительству. Первые лица не знают, сколько нужно денег фронту, а НАБУ не может сосчитать, сколько денег выводится из страны, не может остановить этот поток. Всем до свидания. Картонный протест еще не осознает, что он приговор. И украинское общество, и мировое общество еще не объявили этот приговор вслух, но он уже есть. Никто никакими законами уже пасту в тюбик не вернет. Зеленский должен уйти", – отметил Павел Себастьянович.

Он отмечу, военным нужны деньги, а не команды из Банковой. Белецкому, Вересу, Мадяру и другим талантливым командирам нужны деньги, и они все сделают сами – и оружие купят, и рекрутов наберут, и победу обеспечат. Поэтому после того, как Зеленский во, фронт не рухнет, он выстоит.

"Парламент должен принять изменения в избирательное законодательство, сделать возможными выборы во время войны и объявить выборы президента. Если оставить все как есть, линия фронта будет двигаться так, как движется сейчас. Будем терять людей и территории, как теряем сейчас, если оставить все как есть", – отметил Павел Себастьянович.

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