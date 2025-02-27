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"Если претендуете на полезные ископаемые, то идите на фронт": нардеп дал циничный совет украинцам

Мазурашу: претендовать на полезные ископаемые могут те, кто на фронте защищает Украину

27 февраля 2025, 19:16
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Кречмаровская Наталия

Подготовка соглашения с США об украинских полезных ископаемых взбудоражила украинцев, ведь по Конституции недра является собственностью народа. Так что было немало разных мнений, стоит ли отдавать украинские ископаемые американцам. Народный депутат Георгий Мазурашу посоветовал украинцам либо отказаться от мнения, что недра принадлежат народу, либо защищать недра на фронте.

"Если претендуете на полезные ископаемые, то идите на фронт": нардеп дал циничный совет украинцам

Иллюстративное фото

"Лично я не считаю себя совладельцем тех разных ископаемых, потому что не я их там закапывал или создавал. Так Бог дал, что мы родились на территории, которая входит в состав Украины, где есть и эти всяческие ископаемые. Но не считаю, что только потому, что Бог так дал, у нас есть моральное право претендовать на долю тех ископаемых”, — отметил нардеп.

Мазурашу подчеркнул, что, по его мнению, моральное право претендовать на "сособственность" и влияние на решения по тем ископаемым обладают те, которые защищали или защищают Украину с оружием в руках.

"Так что кто хочет иметь такое моральное право, — пожалуйста, присоединяйтесь к силам обороны, а не с диванов рассказывайте о том, какие вы "совладельцы ископаемых"... В настоящее время ни один из родных и знакомых с фронта, с которыми общались на эти темы, не сказал, что против потенциального соглашения по совместной разработке тех ископаемых с партнерами.

Также, по мнению народного избранника, соглашение о полезных ископаемых — это вынужденный шаг, ведь Украина сама не может противостоять российской агрессии. К тому же, по его словам, стоит для себя сделать выводы, каковы партнеры Украины, которые хотят воспользоваться тяжелым положением, чтобы добиться более выгодных для них условий разработки тех ископаемых.

Напомним, что разработка украинских недр по Америке, как писал портал “Комментарии”, может раздражать Путина.




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Источник: https://t.me/nardepSN/964
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