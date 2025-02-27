"Если претендуете на полезные ископаемые, то идите на фронт": нардеп дал циничный совет украинцам

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Подготовка соглашения с США об украинских полезных ископаемых взбудоражила украинцев, ведь по Конституции недра является собственностью народа. Так что было немало разных мнений, стоит ли отдавать украинские ископаемые американцам. Народный депутат Георгий Мазурашу посоветовал украинцам либо отказаться от мнения, что недра принадлежат народу, либо защищать недра на фронте.
Иллюстративное фото
Мазурашу подчеркнул, что, по его мнению, моральное право претендовать на "сособственность" и влияние на решения по тем ископаемым обладают те, которые защищали или защищают Украину с оружием в руках.
Также, по мнению народного избранника, соглашение о полезных ископаемых — это вынужденный шаг, ведь Украина сама не может противостоять российской агрессии. К тому же, по его словам, стоит для себя сделать выводы, каковы партнеры Украины, которые хотят воспользоваться тяжелым положением, чтобы добиться более выгодных для них условий разработки тех ископаемых.
Напомним, что разработка украинских недр по Америке, как писал портал “Комментарии”, может раздражать Путина.
Новости