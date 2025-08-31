Если бы выборы состоялись сегодня: кто стал бы президентом Украины

Если бы президентские выборы в Украине прошли сейчас, во второй тур вышли бы Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 21-23 августа 2025 года.

Зеленский и Залужный имеют самый высокий рейтинг на пост президента

Результат президентских выборов в Украине (гипотетический)

По данным исследования, действующий президент Владимир Зеленский получил наибольшую поддержку — 35% среди всех опрошенных. На втором месте оказался бы посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, которого готовы поддержать 25% респондентов. Такой рейтинг позволил бы Зеленскому и Залужному бороться во втором туре за пост президента Украины.

Остальные политические деятели значительно отстают от лидеров. Петр Порошенко занял бы третье место с 5,3%, далее следует Кирилл Буданов – 4,5% и Юлия Тимошенко – 3,4%.

Кто бы победил на выборах президента Украины. Опрос "Рейтинг"

По уровню личного доверия абсолютным фаворитом остается Валерий Залужный, ему доверяют 74% опрошенных. На втором месте действующий президент Владимир Зеленский – 68%, а третью позицию занимает руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов – 59%.

Результат парламентских выборов в Украине (гипотетический)

Если бы парламентские выборы прошли сегодня, лидером стала бы условная "партия Залужного". За силу бывшего главнокомандующего ВСУ готовы проголосовать 23,7% избирателей. На втором месте условный "блок Зеленского" – 19,7%.

Третьей партией идет "Европейская солидарность" – 7,4%, а дальше условная "партия Буданова" – 6,4% и "партия Азов" – 5,9%. Другие политические силы получили бы менее 5%, а значит, не прошли бы в парламент.

Кто бы победил на выборах в парламент. Опрос "Рейтинг"

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в августе у украинцев изменилось доверие к президенту Зеленскому.

Также "Комментарии" писали, что у украинцев изменилось видение окончания войны. Какие условия стали приемлемыми.