Еще один депутат сдал мандат: в Верховной Раде новый антирекорд

Верховная Рада Украины снова обновила статистику количества действующих народных депутатов, которая упала до рекордных 398 народных избранников. Это произошло после того, как парламент поддержал заявление о сдачи мандата народного депутата Олеся Довгого.

Олесь Довгий составил мандат народного депутата. Фото из открытых источников

Как сообщил народный избранник Ярослав Железняк, 19 июня ВР проголосовала за сложение депутатских полномочий Олеся Довгого.

"Совет поддержал сдачу мандата народного депутата Олеся Довгого. ЗА – 244. В Парламенте новый антирекорд по количеству депутатов, 398", — написал Железняк.

Так как Олесь Довгий был мажоритарщиком, на его место не предполагается замена. Таким образом, в Верховной Раде осталось 398 народных депутатов из 450.

Олесь Довгий был избран в Верховную Раду IX созыва в 2019 году как самовыдвиженец от 102 округа Кировоградской области. 18 июня он заявил, что покидает политику, больше не планирует занимать должности в государственных органах, но сосредоточится на поддержке ВСУ и социальных проектах.

"Ухожу из политики. Написал заявление о прекращении полномочий народного депутата", — сообщил Довгий.

По данным общественной инициативы "Избранники", по состоянию на конец марта 2025 года Довгий пропустил 71% голосований Верховной Рады. Еще у 8% голосований он присутствовал в сессионном зале, однако не нажимал ни одной кнопки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что председатель ВР Стефанчук отрицает 30-летний тренд Украины относительно плохих народных депутатов.

Также "Комментарии" писали, что в возрасте 48 лет скончался народный депутат Украины Сергей Швец.