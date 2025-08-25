Ермак зовет Залужного в команду Зеленского: что решает Залужный

Guardian сообщает, что глава Офиса президента Андрей Ермак предлагал бывшему главнокомандующему ВСУ, а ныне послу Украины в Великобритании Валерию Залужному официально присоединиться к политической команде президента Владимира Зеленского. По информации издания, встреча прошла в ноябре 2024 года. Ермак аргументировал предложение необходимостью продемонстрировать единство перед возможными выборами, однако Залужный отказался.

Ермак и Залужный

Вместе с тем он пообещал, что не будет критиковать Зеленского публично, пока идет война, и не будет создавать неожиданностей для Банковой. Если же решит пойти в политику, то, по его словам, уведомит об этом руководство страны лично.

Guardian отмечает, что украинское посольство в Лондоне стало местом постоянных "политических паломничеств". В Залужное наведываются народные депутаты, бизнесмены, активисты, а также международные консультанты, чтобы предложить поддержку или узнать о его возможных политических амбициях. Среди посетителей издания вспоминает даже бывшего советника Дональда Трампа Пола Манафорта, предлагавшего Залужному свои услуги как политконсультанта. Впрочем, он тоже получил отказ.

Хотя Залужный публично не заявлял о политических планах, по данным издания, в частных разговорах он размышляет над собственной платформой. Его окружение рассказывает, что генерал часто приводит пример Израиля — небольшого государства, вынужденного жить в условиях постоянной военной угрозы и держать оборону в центре национальной политики.

В Guardian также отмечают, что Залужный характеризует себя как жесткого военного лидера и сомневается, готово ли украинское общество к столь жесткой модели управления.

Слухи о формировании политической команды усилились после июльского саммита послов в Киеве, где он провел серию встреч с политическими и общественными деятелями. В то же время, его медиасоветница Оксана Тороп подчеркнула, что эти разговоры касались обороны и безопасности, а не выборов: "Он много раз повторял, что во время войны нужно сосредоточиться на спасении страны, а не на политике".

