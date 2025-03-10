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Ермак «контролирует» Залужного и готовит операцию «Наследник»: детали

Залужный пытается следовать всем указаниям Ермака

сегодня, 17:14
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Ткачик Олеся

Появилась информация о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы "подмял" под себя Валерия Залужного и полностью его "контролирует". Более того, даже ставит ему задачи, которые тот пытается выполнить. Как считает политолог Виталий Кулик, эта информация может соответствовать действительности.

Ермак «контролирует» Залужного и готовит операцию «Наследник»: детали

Валерий Залужный

"Я давно выдвигал предположение, что Залужный может сыграть партию с людьми из Офиса Президента. Еще после назначения экс-главкома послом в Британию было очевидно, что у Ермака есть по крайней мере кратковременные договоренности с Залужным. И со временем эти договоренности могут принимать конкретные формы в виде политпроекта имени Залужного, где мы неожиданно увидим людей Андрея Борисовича", — отметил Кулик.

В этом контексте эксперт напомнил текст Залужного, фактически обвиняющий США в расколе западного мира и разрушении мирового порядка. Отсюда, говорит политолог, возникает ряд вопросов и ключевой из них – почему Залужный публично солидаризируется с Владимиром Зеленским?

И не нужно рассказывать, что посол не мог иначе! Другие послы никаких знаковых политических текстов в СМИ не публиковали и на эту тему публично не высказывались. Генерал мог промолчать или обойтись официозом от посольства. Но нет! Он выходит в инфопространство с программным текстом", – говорит Кулик.

По его словам, очень сомнительно, что Залужный самостоятельно решил приобщиться к этому конфликту. По мнению эксперта, он просто не может отказать Ермаку.

"Он таким образом сигнализирует, что вероятный победитель президентских выборов имеет ту же позицию, что и Зеленский. Поэтому а) скорые выборы Трампа не принесут договороспособного президента в Украине; б) Залужный и Банковая это далеко не оппоненты, а вполне возможно, что уже политические партнеры", — подчеркнул Кулик.

Он добавил, что Залужный очень вовремя для себя стал послом в Британии – остается символом побед Украины в 2022 году, на него не упала ответственность за провал наступления на юге, имиджево это выгребал Сырский и Ко.

Кроме того, говорит Кулик, не ударили по генералу и история с увольнением из ВСУ из-за странного решения ВЛК, слухов об уголовных делах против него и коррупционных историй вокруг его людей в Генштабе и ВСУ.

"Он в сети пишут, что "по заключению ВЛК Залужный списался из армии очень быстро и легко" – не исключаю, что это происходило под пристальным наблюдением со стороны Борисовича. Говорят, что у Банковой есть данные для возбуждения уголовных дел против Залужного за неудачные боевые операции и злоупотребление его оцепления. Итак, "вероятные "аргументы" и шантаж Залужного для того, чтобы крепко привязать его к ОП". Может, сейчас на наших глазах разворачивается проект "Наследник"? – добавил Кулик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Залужный рассказал, уйдет ли в президенты.




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Источник: https://www.facebook.com/vitalii.kulik/posts/pfbid02c1Qt2GxMpKnwM3oMbephgwKRwkuU7kBTR8922yyP7TiJDPZzGfMfENw5NZ1RxFRQl
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