Ермак «контролирует» Залужного и готовит операцию «Наследник»: детали

Появилась информация о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы "подмял" под себя Валерия Залужного и полностью его "контролирует". Более того, даже ставит ему задачи, которые тот пытается выполнить. Как считает политолог Виталий Кулик, эта информация может соответствовать действительности.

Валерий Залужный

"Я давно выдвигал предположение, что Залужный может сыграть партию с людьми из Офиса Президента. Еще после назначения экс-главкома послом в Британию было очевидно, что у Ермака есть по крайней мере кратковременные договоренности с Залужным. И со временем эти договоренности могут принимать конкретные формы в виде политпроекта имени Залужного, где мы неожиданно увидим людей Андрея Борисовича", — отметил Кулик.

В этом контексте эксперт напомнил текст Залужного, фактически обвиняющий США в расколе западного мира и разрушении мирового порядка. Отсюда, говорит политолог, возникает ряд вопросов и ключевой из них – почему Залужный публично солидаризируется с Владимиром Зеленским?

И не нужно рассказывать, что посол не мог иначе! Другие послы никаких знаковых политических текстов в СМИ не публиковали и на эту тему публично не высказывались. Генерал мог промолчать или обойтись официозом от посольства. Но нет! Он выходит в инфопространство с программным текстом", – говорит Кулик.

По его словам, очень сомнительно, что Залужный самостоятельно решил приобщиться к этому конфликту. По мнению эксперта, он просто не может отказать Ермаку.

"Он таким образом сигнализирует, что вероятный победитель президентских выборов имеет ту же позицию, что и Зеленский. Поэтому а) скорые выборы Трампа не принесут договороспособного президента в Украине; б) Залужный и Банковая это далеко не оппоненты, а вполне возможно, что уже политические партнеры", — подчеркнул Кулик.

Он добавил, что Залужный очень вовремя для себя стал послом в Британии – остается символом побед Украины в 2022 году, на него не упала ответственность за провал наступления на юге, имиджево это выгребал Сырский и Ко.

Кроме того, говорит Кулик, не ударили по генералу и история с увольнением из ВСУ из-за странного решения ВЛК, слухов об уголовных делах против него и коррупционных историй вокруг его людей в Генштабе и ВСУ.

"Он в сети пишут, что "по заключению ВЛК Залужный списался из армии очень быстро и легко" – не исключаю, что это происходило под пристальным наблюдением со стороны Борисовича. Говорят, что у Банковой есть данные для возбуждения уголовных дел против Залужного за неудачные боевые операции и злоупотребление его оцепления. Итак, "вероятные "аргументы" и шантаж Залужного для того, чтобы крепко привязать его к ОП". Может, сейчас на наших глазах разворачивается проект "Наследник"? – добавил Кулик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Залужный рассказал, уйдет ли в президенты.



