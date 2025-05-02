Несмотря на десятилетиями навязываемую советской пропагандой легенду о "героической победе СССР в Великой Отечественной войне", факты говорят совсем о другом, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Андрей Ермак

По его словам, без масштабной поддержки США, героической стойкости украинского фронта и постоянного стратегического давления со стороны Великобритании Советский Союз вряд ли бы смог сдержать агрессию Гитлера, не говоря уже о победе. В случае отсутствия союзников именно они должны освобождать оккупированные нацистами советские территории — включая Россию.

В этом контексте Ермак подчеркнул, что американская программа ленд-лиза стала жизненно необходимой для СССР. Без нее советская армия осталась бы без горючего, транспорта, продуктов и даже формы.

По словам главы Офиса президента, сухие цифры впечатляют: 427 тысяч грузовиков, 2 тысячи локомотивов, десятки тысяч тонн авиационного бензина, алюминия, цветных металлов и продовольствия. Половина хлеба, потребляемого в СССР в 1943–1945 годах – это американская пшеница. Бронелисты для танков Т-34 – из США. Даже одежда и обувь для советских солдат во многих частях были изготовлены в США и Канаде. Это не просто "помощь", а фундамент, на котором держался советский фронт, подчеркнул Ермак.

Кроме того, он добавил, что именно Украина заплатила за победу высокую цену. Война унесла жизни от 8 до 10 миллионов украинцев – больше, чем из любой другой республики СССР. Именно украинцы составляли основу советской армии: около 60% дивизий были сформированы или доукомплектованы украинскими бойцами.

А еще, как добавил Ермак, после отказа капитулировать в 1940-х Великобритания сорвала планы Гитлера сосредоточить силы против СССР. В 1941–1942 годах более 40% военно-морских и авиационных сил Третьего рейха оставались на Западе из-за угрозы бомбардировок и вторжения.

Британские ВВС первыми нанесли ощутимый урон немцам в тылу, а в Северной Африке союзники наносили значительные потери нацистам и их союзникам. Кроме того, именно британцы передавали ценные разведданные СССР из-за тесного сотрудничества в рамках антигерманской коалиции.

"Без США у Москвы не было бы ресурсов. Без Украины – не было бы армии. Без Британии – Гитлер не отвлекался бы на Запад. Миф о "самостоятельной победе СССР" и россиянах — это политическая конструкция, созданная для утверждения послевоенного гегемонизма Москвы. Реальная история Второй мировой – это история глобального сопротивления, в котором вклад Украины был кровью и силами", — подчеркнул Ермак.

Глава Офиса президента заявил, что Путин постоянно лжет. Поэтому, добавил он, очень хорошо, что президент США Трамп сейчас публично акцентировал внимание на ключевой роли США в победе над нацизмом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Госдуме уже отреагировали на слова Трампа о победе США во Второй мировой войне.



