Эрдоган готовится обсудить очень важный вопрос в Украине: детали

Украина интенсивно готовится к официальному визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщил в интервью РБК-Украина посол Украины в Турции Нариман Джелял, основной темой предстоящих переговоров может стать вопрос о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Киевом и Анкарой.

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По словам дипломата, организация визита находится на стадии активной подготовки. Президент Украины Владимир Зеленский лично передал приглашение турецкому лидеру, которое Эрдоган подтвердил во время их недавней личной встречи. Однако, как подчеркнул Джелял, реализация этого визита требует больших усилий, ведь существуют некоторые препятствия, которые нужно преодолеть для его успешного проведения.

Одним из ключевых пунктов переговоров может стать утверждение соглашения о свободной торговле между двумя государствами. Посол подчеркнул, что этот документ имеет не только экономический, но и политический вес, поскольку он способен укрепить стратегическое партнерство между Украиной и Турцией. Для многих украинских предпринимателей это соглашение откроет новые возможности на турецком рынке, хотя для некоторых областей может означать усиление конкуренции.

" Предложение президента Зеленского было четким: Турция заинтересована в подписании соглашения, и Украина стремится реализовать это во время визита Эрдогана. Это было бы мощным символическим шагом, который придал бы новый импульс нашим двусторонним отношениям", – подчеркнул Джелял.

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