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Электронным сигаретам в Украине может прийти конец: в Раде зарегистрирован жесткий законопроект

В Верховной Раде предлагают полностью запретить электронные сигареты из-за угроз для здоровья молодежи.

30 июля 2025, 10:25
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Slava Kot

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13548, предусматривающий полный запрет производства, импорта, обращения и продажи электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей к ним на территории Украины. Авторы инициативы называют проект ответом на тревожные тенденции среди молодежи и угрозу общественному здоровью.

Электронным сигаретам в Украине может прийти конец: в Раде зарегистрирован жесткий законопроект

В Украине хотят запретить электронные сигареты. Фото из открытых источников

Законопроект предусматривает серьезные изменения в действующее законодательство, в частности, к законам "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий" и "О государственном регулировании производства и обращения алкоголя, табака и горючего". В документе говорится об изъятии электронных сигарет из всех форм правового обращения, лишении отрасли какой-либо государственной поддержки, а также введении санкций за нарушение запрета.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что электронные сигареты представляют опасность из-за содержания канцерогенов и токсических веществ, в частности формальдегида, акролеина, диацетила, тяжелых металлов. Кроме того, медики связывают вейпинг с рядом тяжелых заболеваний легких, в частности облитерирующим бронхиолитом, спонтанным пневмотораксом и липоидной пневмонией.

По данным Министерства здравоохранения, в 2023 году почти каждый пятый подросток 13-15 лет курил электронные сигареты. Это на 19,6% опрошенных больше, чем в 2017 году. Кроме того, 47,3% подростков не испытывали трудностей с покупкой сигарет, несмотря на существование возрастных ограничений. Несмотря на это, почти половина курящих подростков выражают желание отказаться от этой привычки.

Законодатели ссылаются на международный опыт, ведь полное запрещение электронных сигарет уже действует в Индии, Бразилии, Сингапуре и Таиланде. В США и Австралии действуют жесткие ограничения на продажу, рекламу и импорт вейпов, особенно с ароматизированными жидкостями. В Украине продажа электронных сигарет несовершеннолетним запрещена, однако на практике это ограничение часто не соблюдается.

Законопроект еще должен пройти рассмотрение в комитетах и голосование в зале парламента. Если его поддержат, Украина станет одной из первых европейских стран, принявших полный запрет электронных сигарет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, в каком возрасте начинают курить украинцы.

Также "Комментарии" писали, что курение уменьшает мозг.



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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56857
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