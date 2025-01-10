Эксперт сказал, когда у Порошенко будет моральное право требовать остановки транзита роснефти

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Ткачик Олеся
Народный депутат Петр Порошенко перед тем как инициировать остановку транзита российской нефти через Украину должен понести уголовную ответственность за незаконно отчужденный ранее у Украины нефтепровод, считает политический эксперт Петр Олещук.
Петр Порошенко
По информации, которую приводит эксперт, вспоминая публикацию издания "Зеркало недели", Порошенко с Медведчуком через россиян якобы незаконно присвоили нефтепровод "Самара-Западное направление" (в народе – "труба Медведчука) в 2016 году. Тогда по словам журналиста-расследователя Юрия Николова труба была своеобразным бартером между Путиным и Порошенко. По его словам, это было якобы "спасибо" от Путина Порошенко за завод Порошенко в Крыму, который перешел в собственность России.
При этом известно, что в 2023 году Верховный суд окончательно признал за государством право собственности на украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", забрав его у Порошенко и Медведчука. Также отмечается, что Порошенко должен вернуть Украине $210 миллионов нанесенного ущерба из-за незаконно присвоенного нефтепровода.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в последнее время требования Порошенко звучат несколько странно. В частности, он требует лишить бывших регионалов мандатов, при этом сам он стоит у истоков Партии регионов.
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