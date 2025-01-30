Эксперт поймал Порошенко на попытках оправдать сына-беглеца

У народного депутата Петра Порошенко были вынуждены признать его военнообязанного сына Алексея уклонистом, фактически подтвердив нарушение им закона о мобилизации. Сделано это было ради снятия ареста имущества Порошенко-младшего за игнорирования им повесток, сообщил эксперт Валентин Гладких.

Порошенко и его сын Алексей

"На имущество сына Порошенко был наложен арест за игнорирование повесток. Именно на сына записаны все заводы-пароходы олигарха. Чтобы снять арест, Порошенко пришлось оплатить штраф в размере 51 тыс грн. И таким образом признать, что его родной сын Алексей действительно — беглец-уклонист", — пишет в Фейсбуке Гладких.

Как отмечает эксперт, чтобы оправдаться, Порошенко выпустил адвоката с заявлением о том, что его сын Алексей якобы заключил контракт с международной компанией и уехал на работу за границу. Гладких процитировал слова адвоката, согласно которым Порошенко-младший перед выездом из Украины был снят со всех видов учета – военного, налогового, паспортного. Это, по мнению эксперта, не соответствует действительности.

"Главная ложь: "Алексей Порошенко снялся с военного учета, а значит, не подлежит мобилизации". Согласно постановлению КМУ №563 от 16 мая 2024 года, граждане Украины, которые были сняты с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более трех месяцев, обязаны в течение 30 дней со дня вступления в силу этого постановления встать на военный учет путём личного прибытия в ТЦК. Другим постановлением КМУ от 7 июня 2024 г. №675 в соответствующий п.10 1 были внесены изменения, которыми предоставлена возможность мужчинам-украинцам за рубежом стать на учет в официальных учреждениях Украины. Сделал ли это Порошенко-младший? Нет!", — отмечает Гладких.

Эксперт также отмечает, что команда Порошенко манипулирует определениями, ведь "снятие" и "исключение" с учета – это разные вещи. Снятие с учета: военнообязанный остается в статусе военнообязанного и должен встать на учет в другом ТЦК и СП или другом уполномоченном органе. Исключение из учета: лицо освобождается от всех обязанностей, связанных с военным учетом, и не подлежит мобилизации, – отметил эксперт.

"Почему сын Порошенко не пошел защищать Украину, а скрылся? На каком основании и когда уехал за границу? Куда убежал: к брату и сестрам в Лондон или к теще в Санкт-Петербург, учитывая бизнес-связи отца с кремлем? На каком основании снялся с учета, имея офицерское звание? Почему не встал на учет, как того требует закон? Что значит "снят с паспортного контроля"? Сын Порошенко – не гражданин Украины? Что значит "снят с налогового контроля"? Сын Порошенко, на котором числится 1,2 млрд долларов, уже не платит налоги в Украине? ", – спрашивает Гладких.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что все имущество сына Петра Порошенко Алексея было якобы арестовано в результате неуплаты штрафа 25,5 тыс грн, выписанного за неоднократное игнорирование сыном народного депутата повесток в ТЦК.



