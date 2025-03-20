Эксперт: Порошенко заявил, что смог договориться с Трампом, забыв, как едва не сорвал выборы в США

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Ткачик Олеся
Последними своими заявлениями Петр Порошенко вредит Украине и подыгрывает России во время важных международных переговоров, считает политолог Петр Олещук. Кроме того, эксперт подчеркивает, что слова народного депутата идут в разрез с предварительными заявлениями и действиями. В частности, так он прокомментировал интервью Порошенко иностранным СМИ, где он безосновательно обвиняет украинские власти в притеснениях. Эксперт напомнил, что сам Порошенко сотрудничал с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и РФ во время своей каденции.
Петр Порошенко
По словам Олещука, сегодня, в важный момент переговоров, Порошенко фактически подыгрывает Путину и на весь мир продвигает российский нарратив, что с украинскими властями не нужно договариваться – они, якобы, недемократические.
Петр Олещук также отмечает, что слова Порошенко часто не совпадают с действительностью и его предварительными изречениями.
В частности, говорит эксперт, несмотря на притеснения нынешней власти, о которых говорит Порошенко, он обогатился в 25 раз во время полномасштабного вторжения; рассказывая ВСУ как воевать – забывает о двух своих военнообязанных сыновьях-уклонистах, живущих в Лондоне; раздавая советы по оборонке – умалчивает уничтожение военных складов во время своего правления и т.д.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее было опубликовано видео, в котором Петр Порошенко заявил иностранной аудитории о том, что РФ не наносит ударов по больницам и энергетике в Украине. Это видео подхватила российская пропаганда, заявив, что Порошенко – один из немногих в Украине, кто рассказывает о благих намерениях России.
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