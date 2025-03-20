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Главная Новости Политика Украины 2025 Эксперт: Порошенко заявил, что смог договориться с Трампом, забыв, как едва не сорвал выборы в США
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Эксперт: Порошенко заявил, что смог договориться с Трампом, забыв, как едва не сорвал выборы в США

Порошенко наговорил лишнего иностранным медиа, подчеркивая, что в Украине якобы все диктаторы, кроме него

сегодня, 15:50
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Ткачик Олеся

Последними своими заявлениями Петр Порошенко вредит Украине и подыгрывает России во время важных международных переговоров, считает политолог Петр Олещук. Кроме того, эксперт подчеркивает, что слова народного депутата идут в разрез с предварительными заявлениями и действиями. В частности, так он прокомментировал интервью Порошенко иностранным СМИ, где он безосновательно обвиняет украинские власти в притеснениях. Эксперт напомнил, что сам Порошенко сотрудничал с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и РФ во время своей каденции.

Эксперт: Порошенко заявил, что смог договориться с Трампом, забыв, как едва не сорвал выборы в США

Петр Порошенко

"В США не принято выносить внутренние дела страны за океан. А в Украине есть Порошенко. И вчера этот политик так наслаждался минимальным вниманием иностранного журналиста, что наговорил такого, из чего следует, что в нашем государстве нашим партнерам вообще не с кем говорить, кроме, конечно, Порошенко. Все остальные – диктаторы. Но Порошенко немного запутался: обвинил власть в диктатуре, хотя лично пожимал руку и обнимал диктатора Путина", — отметил эксперт.

По словам Олещука, сегодня, в важный момент переговоров, Порошенко фактически подыгрывает Путину и на весь мир продвигает российский нарратив, что с украинскими властями не нужно договариваться – они, якобы, недемократические.

"По логике Порошенко, здесь (в переговорах) нужно его участие. Потому что он хорошо знает Трампа. Трамп тоже его хорошо знает, но есть нюанс: за Порошенко Украина попала в мегаскандал, когда НАБУшники по благословению тогда президента Порошенко слили бухгалтерию Партии регионов, где якобы фигурировал руководитель избирательного штаба Трампа Пол Манафорт. Трамп чуть не проиграл, а Манафорт попал за решетку. Это вмешательство в выборы в США ударило лично по Трампу, а поддержка Петром Хиллари Клинтон и игнорирование Дональда Фредовича навсегда показали, на чьей стороне Порошенко, а соответственно и государство Украина, потому что он ее представлял", — отмечает эксперт.

Петр Олещук также отмечает, что слова Порошенко часто не совпадают с действительностью и его предварительными изречениями.

В частности, говорит эксперт, несмотря на притеснения нынешней власти, о которых говорит Порошенко, он обогатился в 25 раз во время полномасштабного вторжения; рассказывая ВСУ как воевать – забывает о двух своих военнообязанных сыновьях-уклонистах, живущих в Лондоне; раздавая советы по оборонке – умалчивает уничтожение военных складов во время своего правления и т.д.

"В нем живет два человека. Первый Порошенко – патриот и ледокол, стратег и "державник", раздающий интервью иностранным СМИ. И наш, украинский настоящий Порошенко: обниматель Путина, партнер Медведчука, кум Свинарчука, отец двух взрослых сыновей-уклончан в Лондоне; торговец с ОРДЛО, бизнес-подданный РФ, олигарх, обогативший за пару лет войны больше, чем за десятки лет до этого. И, конечно, "демократ", – резюмирует Олещук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее было опубликовано видео, в котором Петр Порошенко заявил иностранной аудитории о том, что РФ не наносит ударов по больницам и энергетике в Украине. Это видео подхватила российская пропаганда, заявив, что Порошенко – один из немногих в Украине, кто рассказывает о благих намерениях России.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0TWfQw7oiMhdw4YRw9x5uFdNQau9F7iPVsDw33c6p9wPGJAkbchhrxWKzG2qKed3xl&id=100000541433652
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