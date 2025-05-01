Эксперт: Порошенко еще раз подыграл Кремлю, приравняв Трампа к Путину

Нардеп Петр Порошенко во время конгресса Европейской народной партии публично приравнял президента США Дональда Трампа к кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Тем самым политик навредил стратегическим интересам Украины при подписании важного двустороннего соглашения, отметил политический эксперт Валентин Гладких.

Петр Порошенко

В частности, эксперт отметил, что пока Украина получает максимально выгодные условия в сотрудничестве с США как в сфере экономики, так и безопасности Петр Порошенко делает все возможное, чтобы это сотрудничество сорвать.

"Перед поездкой на майские к сыновьям-уклонистам, которые скрываются от мобилизации в Лондоне, политик заехал сфотографироваться на конгресс Европейской народной партии. Там он не придумал ничего другого, как намекнуть, что Трамп на самом деле – это тот же Путин. Потому что, по словам Порошенко, так же, как Путин захватил Крым, Трамп хочет захватить Гренландию и Канаду. И такие заявления пошли в момент перед подписанием важного соглашения между Украиной и США!", – подчеркивает эксперт.

По словам Гладких, таким образом Порошенко сделал подарок Путину, приравняв его как кровавого преступника к президенту страны-союзника.

"Кремлевскому карлику точно приятно, когда руками украинцев типа Порошенко его отождествляют и сравнивают с лидером США. Вряд ли это приятно это нашему стратегическому партнеру, особенно когда сейчас от позиции Америки, в частности, зависит немало в дальнейшей судьбе нашего государства. Фактически Порошенко в очередной раз вредит интересам Украины. В этот раз на международной арене", – отметил политический эксперт.

Кроме того, Валентин Гладких также напомнил, что ровно 10 лет назад, в 2015 году, Порошенко уже попадал в скандал из-за телефонного разговора с Путиным, поздравив его с Первомайским словами "Жму руку! Обнимаю!".

Еще раз напомню, что Жму руку! Обнимаю!" в адрес Путина обошлось Украине страшной войной и тысячами жизней. Это позорная страница в истории нашего государства. И эту страницу один жадный барыга написал кровью невинных украинских душ. Не простим! Как и не простят тысячи семей, которые хоронят своих сыновей, не в Лондоне, а в украинской земле", – резюмировал эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Порошенко официально стал обвиняемым в "угольном деле" и качает страну, чтобы спастись.



