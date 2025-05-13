Эксперт подверг критике Порошенко за его советы о том, что делать с нефтепроводом «Дружба»

Нардеп Петр Порошенко выглядит странно с советами государству по нефтепроводу "Дружба", учитывая, что сам является фигурантом уголовного дела по незаконному с Медведчуком завладению стратегическим нефтепроводом "Самара-Западное направление" в 2016 году, отметил политический эксперт Петр Олещу.

Петр Порошенко

По его словам, указанный принадлежащий Украине нефтепровод через оффшоры был присвоен фирмами Медведчука и сделано это было, вероятно, при содействии в то время главы государства Петра Порошенко.

"Труба была бартером между Путиным и "гетманом". Это было своеобразное "спасибо" от Путина за перешедший в собственность России завод Порошенко в Крыму. Кстати, как рассказывал сам Медведчук, в схеме трубы была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата с Порошенко включительно. Только по публичным данным, Порошенко должен возместить Украине $210 млн убытков. Где тогда были заявления Порошенко? Где были его Facebook-посты? Были ли руки заняты трубой? , – отметил Олещук.

Кроме этого, по словам эксперта, Порошенко выступил с предложением зарегулировать криптовалюты и обложить их "для наполнения украинского бюджета", забыв о собственных оффшорных активах.

"Порошенко требует облагать крипту в момент, когда его сына поймали на неуплате военного сбора и других налогов на сумму более 770 млн грн. В момент, когда он через свой банк вложил в облигации 156 млн. грн., которые украинцы донатили в его фонд. Из них Порошенко заработал 50 млн грн необлагаемой налогом прибыли. А сколько полученных сомнительным способом миллиардов Порошенко вывел в оффшоры? Все ли уже забыли Panama Papers? А сколько налогов Порошенко уплатил в армию России, торгуя в войну на территории РФ ("Рошен" в Липецке и др.)? Или это другое?", — отметил эксперт.

Олещук также упрекнул Порошенко в его инициативе заблокировать Telegram в Украине, указав на диаметральное расхождение заявлений и действий лидера фракции "Евросолидарности".

"Петр Порошенко на собственном Telegram-канале призвал… заблокировать Telegram в Украине. Мол, это информационный террор и давление на украинцев. Интересно, что сам Петр Алексеевич и его секта ведут более 100 информационных Telegram-каналов, из которых давят на украинцев. Требовать запрета Телеграмм со своей страницы Телеграмм – это все равно, что требовать запретить алкоголь, прихлебывая коньяк”, — отметил Олещук и подытожил заявления Порошенко:

"Телеграмм запретить всем! Кроме Порошенко и его секты; Нефтепровод забрать! И лучше отдать Порошенко и Медведчуку. Они первые научились "трубу" отжимать; Крипту обложить! А о налогах Алеши и оффшоры Петра Порошенко забыть. Не время!" Прямо заповеди из "Колхоза животных" Орвела, которые свиньи написали на стене: "Все животные равны, но некоторые равнее других". Правда, господин Порошенко?"

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Порошенко завершил ознакомление с материалами дела о содействии деятельности "ЛДНР".





