Как сообщает политический эксперт Валентин Гладких, накануне первого тура президентских выборов в Киев из Москвы привезли 38 миллионов евро наличными. По его словам, деньги перевозил заместитель руководителя охраны Петра Порошенко, а назначались средства якобы для скупки голосов.

Петр Порошенко

"Как вчера признался адвокат самого Порошенко, у ГБР есть видео, в котором заместитель председателя службы охраны Пороха Юрия Федорова (это важно) Вадим Чучковский вылетает из московского аэропорта Шереметьево с чемоданами с 38 млн евро в середине. Охранника Петра встречают в Жулянах сотрудники УГО", – отмечает Валентин Гладких.

По его словам, эти средства могли быть использованы для массовой скупки голосов, чтобы обеспечить выход Порошенко во второй тур выборов.

"Все это происходит за три дня до первого тура выборов президента, 29 марта 2019 года. Что это за деньги? Это русские деньги. Везлись из Москвы в Киев через Минск. Такое количество кэша за пару дней до выборов нужно только с одной целью – массово докупить голоса, чтобы попасть во второй тур. О теневом штабе "гетмана" по скупке голосов СМИ писали неоднократно", – говорит Гладких.

По словам эксперта, деньги, привезенные заместителем охраны Порошенко, могли быть его черным кэшем, хранившимся в РФ.

"Петр вел бизнес с Россией в войну: Липецкая фабрика, Севастопольский ремонтный завод в Крыму после его аннексии, ряд предприятий в РФ и т.д. Закономерно, что большая часть черного кэша Порошенко хранилась в России. Вот туда и смотался самолетом заместитель руководителя его охраны. Глава охраны Петра об этом не мог не знать. С большой вероятностью он отвечал за операцию. За что был щедро вознагражден Порошенко, когда тот уже проиграл выборы, но номинально оставался на президентском посту", – предположил Гладких.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Петр Порошенко требовал учесть интересы РФ во время размещения флота РФ в Крыму, чтобы зарабатывать на обслуживании российских военных кораблей на своем "Севморзаводе" в Севастополе, вопреки оговоркам СНБО.



