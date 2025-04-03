Экс-министр Омелян о деятельности Шабунина и ЦПК: Коррупции стало в разы больше

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Ткачик Олеся
Как пишут "Украинские новости", антикоррупционная деятельность Центра противодействия коррупции и ее руководителя Виталия Шабунина якобы привела к подмене настоящих реформ, в результате чего коррупции в стране стало больше. В частности, как указывает издание, такое мнение придерживается бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Виталий Шабунин
При этом, как указывает издание, Омелян напомнил, что министр обороны Алексей Резников был уволен с должности после этого.
Кроме того, как говорится в статье ни Резников, ни кто-либо другой не получили подозрений.
Омелян отметил, что лучшая борьба с коррупцией — это эффективная реформа, где антикоррупция является ее частью, а не заменой или охотой на ноунеймов с громкими лозунгами и криками.
Зато, подчеркивает он, в результате "реформ", которые лоббировал Шабунин и его ЦПК, ни один высокопоставленный чиновник, который на самом деле был причастен к коррупционным схемам, не был привлечен к ответственности. А адекватные специалисты, которые могли бы эффективно работать в правительстве, уходят от госслужбы, добавил Омелян.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ГБР расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина: в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.
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