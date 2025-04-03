Экс-министр Омелян о деятельности Шабунина и ЦПК: Коррупции стало в разы больше

Как пишут "Украинские новости", антикоррупционная деятельность Центра противодействия коррупции и ее руководителя Виталия Шабунина якобы привела к подмене настоящих реформ, в результате чего коррупции в стране стало больше. В частности, как указывает издание, такое мнение придерживается бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Виталий Шабунин

"Центр противодействия коррупции" так мощно борется с коррупцией и понастроил столько действенных инструментов, отстоял столько поправок к законам, что коррупции стало больше в разы", — прокомментировал Омелян сообщение Шабунина о вручении подозрений за хищение на закупках в Министерстве обороны, в частности по делу о "яйцах по 17 гривен".

При этом, как указывает издание, Омелян напомнил, что министр обороны Алексей Резников был уволен с должности после этого.

"Предыдущий министр обороны Резников слетел с должности из-за этого и нескольких похожих скандалов. Вы горячо адвокатировали за Умерова, который спустя некоторое время тоже стал для вас плохим", — напомнил Омелян.

Кроме того, как говорится в статье ни Резников, ни кто-либо другой не получили подозрений.

"Если Резников причастен к коррупции, то где подозрение ему и покрывающих его в коррупционных схемах? А если Резников непричастен – то откуда вы взяли Умерова, почему так хотели, чтобы он стал министром и так горячо его поддерживали?" – поинтересовался экс-министр у Шабунина.

Омелян отметил, что лучшая борьба с коррупцией — это эффективная реформа, где антикоррупция является ее частью, а не заменой или охотой на ноунеймов с громкими лозунгами и криками.

Зато, подчеркивает он, в результате "реформ", которые лоббировал Шабунин и его ЦПК, ни один высокопоставленный чиновник, который на самом деле был причастен к коррупционным схемам, не был привлечен к ответственности. А адекватные специалисты, которые могли бы эффективно работать в правительстве, уходят от госслужбы, добавил Омелян.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ГБР расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина: в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.



