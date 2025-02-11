"Единый марафон" больше не нужен: в Раде хотят вернуть довоенный формат

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Кречмаровская Наталия
На третьем году полномасштабной войны в Верховной Раде готовы отказаться от "единого марафона", начавшего работать в 2022 году в начале российского вторжения.
Иллюстративное фото
Народный депутат Ярослав Юрчишин в эфире "Киев24" заявил, что отказ от единого марафона вполне уместен. По словам нардепа, государство сделало достаточно, чтобы СМИ, аффилированные с Россией, были закрыты в Украине.
По словам Юрчишина, сейчас в традиционных медиа – на телевидении, радио, в печатных медиа, в электронных зарегистрированных медиа – российской пропаганды в разы меньше, чем у неконтролируемых или не зарегистрированных медиа или так названных медиа в интернете и на социальных платформах.
Напомним, что предложение украинских властей отдать США недра в обмен на помощь, как писал портал "Комментарии", заинтересовало американского президента Дональда Трампа. Однако отдавать нечего или почти ничего. Такое мнение высказал народный депутат Украины Даниил Гетманцев.
По его словам, необходимо провести ревизию всех месторождений полезных ископаемых и вернуть их в собственность народа.
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