"Единый марафон" больше не нужен: в Раде хотят вернуть довоенный формат

На третьем году полномасштабной войны в Верховной Раде готовы отказаться от "единого марафона", начавшего работать в 2022 году в начале российского вторжения.

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Народный депутат Ярослав Юрчишин в эфире "Киев24" заявил, что отказ от единого марафона вполне уместен. По словам нардепа, государство сделало достаточно, чтобы СМИ, аффилированные с Россией, были закрыты в Украине.

"Поэтому я думаю, что сейчас отказ от "Единого марафона" и возвращение в предыдущее конкурентное состояние вполне реалистично. Национальный совет по вопросам радиовещания и телевидения может получить дополнительные ресурсы благодаря экономии на Едином марафоне, чтобы более эффективно проводить мониторинг и давать материалы в наши спецслужбы, чтобы останавливать любые российские влияния", — убежден нардеп.

По словам Юрчишина, сейчас в традиционных медиа – на телевидении, радио, в печатных медиа, в электронных зарегистрированных медиа – российской пропаганды в разы меньше, чем у неконтролируемых или не зарегистрированных медиа или так названных медиа в интернете и на социальных платформах.

"Поэтому возвращение к довоенному формату вполне реально и я не вижу сейчас целесообразности поддерживать частные медиа, а другим частным медиа не давать доступ к эфиру", — подытожил нардеп.

Напомним, что предложение украинских властей отдать США недра в обмен на помощь, как писал портал "Комментарии", заинтересовало американского президента Дональда Трампа. Однако отдавать нечего или почти ничего. Такое мнение высказал народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

По его словам, необходимо провести ревизию всех месторождений полезных ископаемых и вернуть их в собственность народа.



