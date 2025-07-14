Единственная возможность восстановить государственный контроль: нардепы напомнили Зеленскому о полномочиях

В Украине ожидается смена Кабинета министров и премьер-министра. Однако народные депутаты требуют принципиально иного подхода к назначению новых министров и отчета о работе еще действующего правительства.

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Народный депутат Украины Дмитрий Разумков отмечает, что отставка Шмыгаля — только первый шаг и требует ответственности. По его словам, отставка правительства Шмыгаля крайне важна и необходима.

"Терпеть управленческую некомпетентность, бездействие и халатность дальше — значит создавать прямую угрозу для государства. Учитывая, что происходит с фортификациями на фронте, в государственных финансах, в экономике, в социальной сфере — это единственная возможность восстановить государственный контроль над ситуацией", — убежден политик.

Разумков также отметил, что президент предложил кандидатуру Свириденко на должность премьер-министра.

"Во-первых, это не входит в полномочия главы государства, и гарант должен об этом знать. А во-вторых, это не об изменении подходов, а очередной перестановке кроватей", — подчеркнул народный депутат.

Разумков заявил, что инициирует заслушивание отчета министров действующего правительства, которых будут отправлять в отставку. Также он и группа депутатов требуют отдельного, а не пакетного голосования за назначение каждого нового министра.

"Все кандидаты на правительственный пост должны представить четкую публичную программу действий — с конкретными сроками, ответственностью и ориентацией на результат. Украина не выдержит еще одно правительство без плана и без возможности действовать!", — подчеркнул политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде раскритиковали решение властей.



