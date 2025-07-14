Единственная возможность восстановить государственный контроль: нардепы напомнили Зеленскому о полномочиях

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Кречмаровская Наталия
В Украине ожидается смена Кабинета министров и премьер-министра. Однако народные депутаты требуют принципиально иного подхода к назначению новых министров и отчета о работе еще действующего правительства.
ВРУ. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков отмечает, что отставка Шмыгаля — только первый шаг и требует ответственности. По его словам, отставка правительства Шмыгаля крайне важна и необходима.
Разумков также отметил, что президент предложил кандидатуру Свириденко на должность премьер-министра.
Разумков заявил, что инициирует заслушивание отчета министров действующего правительства, которых будут отправлять в отставку. Также он и группа депутатов требуют отдельного, а не пакетного голосования за назначение каждого нового министра.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде раскритиковали решение властей.