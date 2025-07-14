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Единственная возможность восстановить государственный контроль: нардепы напомнили Зеленскому о полномочиях

В Раде требуют нового подхода к назначению министров

14 июля 2025, 20:50
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Кречмаровская Наталия

В Украине ожидается смена Кабинета министров и премьер-министра. Однако народные депутаты требуют принципиально иного подхода к назначению новых министров и отчета о работе еще действующего правительства.

Единственная возможность восстановить государственный контроль: нардепы напомнили Зеленскому о полномочиях

ВРУ. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков отмечает, что отставка Шмыгаля — только первый шаг и требует ответственности. По его словам, отставка правительства Шмыгаля крайне важна и необходима.

"Терпеть управленческую некомпетентность, бездействие и халатность дальше — значит создавать прямую угрозу для государства. Учитывая, что происходит с фортификациями на фронте, в государственных финансах, в экономике, в социальной сфере — это единственная возможность восстановить государственный контроль над ситуацией", — убежден политик.

Разумков также отметил, что президент предложил кандидатуру Свириденко на должность премьер-министра.

"Во-первых, это не входит в полномочия главы государства, и гарант должен об этом знать. А во-вторых, это не об изменении подходов, а очередной перестановке кроватей", — подчеркнул народный депутат.

Разумков заявил, что инициирует заслушивание отчета министров действующего правительства, которых будут отправлять в отставку. Также он и группа депутатов требуют отдельного, а не пакетного голосования за назначение каждого нового министра.

"Все кандидаты на правительственный пост должны представить четкую публичную программу действий — с конкретными сроками, ответственностью и ориентацией на результат. Украина не выдержит еще одно правительство без плана и без возможности действовать!", — подчеркнул политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде раскритиковали решение властей.




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Источник: https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/zamist-fortifikaciy-ta-bomboshovisch-marnotratstvo-u-radi-ne-dobirayut-sliv-schodo-rishen-vladi-775247.html
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