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Кречмаровская Наталия
В Раде обсуждается вероятность отставки правительства и премьер-министра. Народная депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала, что некоторые министерства нужно ликвидировать или вообще не нужно было создавать.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
По ее словам, эти министерства:
Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности,
Министерство по делам ветеранов,
Министерство национального единства Украины.
Безуглая убеждена, что форумные образования, и ни один пыл министра ситуацию не исправил и исправить не может.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что народная депутат Украины Марьяна Безуглая прокомментировала сообщение о том, что якобы 46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины в черном бане в Генштабе по наградам — за полгода никакого отличия. А бойцы сейчас на Покровском направлении.
Безуглая отметила, это показательно иллюстрирует системы лояльным и не лояльным.
"Техника, вооружение, боеприпасы, награды — если не ползаешь перед Сырским, пытаешься что-то предлагать, настаивать, разоблачать ложь, обосновывать, то не дадут, даже если держишь ключевое направление и без твоих действий россияне были бы уже далеко впереди." в армии так ненавидят своего Главкома", — объяснила Безуглая.