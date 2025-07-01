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Достаточно картонных декораций: Безуглая назвала бесполезные министерства

Безуглая взялась за министерства: заявила о картонных декорациях вокруг реальных проблем

1 июля 2025, 19:47
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Кречмаровская Наталия

В Раде обсуждается вероятность отставки правительства и премьер-министра. Народная депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала, что некоторые министерства нужно ликвидировать или вообще не нужно было создавать.

Достаточно картонных декораций: Безуглая назвала бесполезные министерства

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

"С уважением к министру Наталье Калмыковой и ее работе, но Министерство по делам ветеранов давно нужно было ликвидировать, более того, — не создавать. Три красивых пафосных министерства с мега значимыми названиями являются бесполезными кусками других ведомств", — убеждена народная депутат.

По ее словам, эти министерства:

  • Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности,

  • Министерство по делам ветеранов,

  • Министерство национального единства Украины.

Безуглая убеждена, что форумные образования, и ни один пыл министра ситуацию не исправил и исправить не может.

"Хватит городить картонные декорации вокруг реальных проблем", — подчеркнула народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народная депутат Украины Марьяна Безуглая прокомментировала сообщение о том, что якобы 46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины в черном бане в Генштабе по наградам — за полгода никакого отличия. А бойцы сейчас на Покровском направлении.

Безуглая отметила, это показательно иллюстрирует системы лояльным и не лояльным.

"Техника, вооружение, боеприпасы, награды — если не ползаешь перед Сырским, пытаешься что-то предлагать, настаивать, разоблачать ложь, обосновывать, то не дадут, даже если держишь ключевое направление и без твоих действий россияне были бы уже далеко впереди." в армии так ненавидят своего Главкома", — объяснила Безуглая.



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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid034FRp4FkRiGMv5jCUcykcidZ4gdC44XuukaEb3mL8SH6DN8BPKPamkwHXErm2uUNjl
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