Депутаты нервничают, а часть "зарабатывает себе на карман": что происходит в Раде

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Украине живо обсуждается возможное проведение выборов как президента Украины, так и народных депутатов. Однако официальные лица неоднократно объясняли, что в соответствии с действующим законодательством проводить выборы во время военного положения невозможно. И хотя официально подготовка к вероятным выборам не началась, политикум и общественность обсуждают возможные следующие "политические расклады".
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Алексей Кучеренко прокомментировал мнение, что нардепы от фракции "Слуга народа" уверены в том, что большинство их однопартийцев вернутся и зайдут в Раду в случае парламентских выборов.
Нардеп убежден, что в данной ситуации очень много слухов.
Напомним, народный депутат Украины Дмитрий Разумков, как писал портал "Комментарии", убежден, что просто прекращение боевых действий позволит действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому переизбраться с максимальным результатом.
Новости