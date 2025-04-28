Депутаты нервничают, а часть "зарабатывает себе на карман": что происходит в Раде

В Украине живо обсуждается возможное проведение выборов как президента Украины, так и народных депутатов. Однако официальные лица неоднократно объясняли, что в соответствии с действующим законодательством проводить выборы во время военного положения невозможно. И хотя официально подготовка к вероятным выборам не началась, политикум и общественность обсуждают возможные следующие "политические расклады".

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко прокомментировал мнение, что нардепы от фракции "Слуга народа" уверены в том, что большинство их однопартийцев вернутся и зайдут в Раду в случае парламентских выборов.

"Я сам был депутатом, уже поработал до того, как стал депутатом в 98-м году. Самому казалось определенное время, что это навсегда. 4 года — так быстро они проходят. И потом что? Половина отсеялась, даже больше — 60% ушли из Рады. И никто о них не вспоминал ничего", — рассказал Кучеренко о своем парламентском опыте.

Нардеп убежден, что в данной ситуации очень много слухов.

"Как зашли, так и ушли. Поэтому они нервничают. Действительно, какая-то часть в политике останется, и они сейчас пытаются это сделать. А остальные — они даже не "светятся", понемногу зарабатывают себе на карман. Абсолютно непрофессиональная власть — сегодня это такой же вызов, как и враг извне, — понимаете?", — отметил Кучеренко.

Напомним, народный депутат Украины Дмитрий Разумков, как писал портал "Комментарии", убежден, что просто прекращение боевых действий позволит действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому переизбраться с максимальным результатом.