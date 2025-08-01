Депутатам показали место, а Зеленского можно сломать: неутешительные выводы Безуглой

В четверг, 31 июля, Верховная Рада поддержала законопроект президента Украины Зеленского о возвращении полномочий НАБУ.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины поделилась своими выводами относительно голосования и ситуации в целом. Объяснила, что если голосовать разумом, она не хотела голосовать. Отметила, что объяснила, почему Украине требуется единый прокурорский надзор и как "независимая антикоррупционная экосистема" превратилась в независимую коррупционную экосистему.

"Не считаю первое голосование ошибкой и сожалею, что в конце концов нам показали место, и мы вернулись в статус-кво, развившийся за 10 лет и не приведший к тому, чтобы хоть один "бог" украинской коррупции оказался за решеткой", — сообщила народный депутат.

По ее словам, эта ситуация показала, что Президент решителен перед Путиным и Трампом, перед войной, угрозами и давлением, и его можно сломать и вынудить отступить.

Безуглая отметила, что поступок Президента еще можно расценить как поступок гаранта Конституции, а что касается нардепов, это полный позор.

"Верховная Рада Украины показала, насколько сама, не из-за ОП или Кабмина, САМА лишает себя субъектности, не умеет отстаивать позицию, и спасительным кругом становится махровый, слепой популизм. И это касается не только вчерашнего голосования, но и ПЕРВОГО, того, что было проведено быстро, и было проведено быстро, и было проведено быстро". То есть мы видим системные ошибки во время каждого решения”, — подчеркнула народная депутат.

Безуглая заметила, что для кого-то события станут идеальным примером, как работает демократия, я для нее отчасти тоже.

"Однако мы не отвоевали часть своего суверенитета, а работать приходится в зале, наполненном испуганными кроликами. В том числе и поэтому провела суммарно около 10 часов (!) с протестующими, чтобы понять, разобраться, наполниться эмоциями и проголосовать сердцем. Потому что умом не проголосовала бы”, — отметила народная избранница.

Напомним: портал "Комментарии" писал, Безуглая рассказала о реакции на давление западных партнеров.



