Депутат пожаловался, что его не выпустили из Украины

Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что должен был присутствовать на конференции ПАСЕ по мигрантам в Страсбурге, однако его не выпустили из страны. По словам Гончаренко, руководство ПАСЕ "шокировано" и не понимает, что происходит.

Народный депутат Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко пожаловался, что не получил разрешения на выезд во Францию, где 22 апреля запланирована конференция ПАСЕ по поводу мигрантов и беженцев.

"Меня не пустили на конференцию в ПАСЕ по мигрантам. Сегодня в Страсбурге проходит важная конференция, посвященная вопросу мигрантов. Ее организует именно тот комитет, президентом которого я являюсь — Комитет ПАСЕ по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц. Но меня — президента комитета! — не пустили на это мероприятие", — заявил депутат.

Гончаренко связывает решение о невыезде из Украины с его голосованием в Верховной Раде, где он был единственным из 357 народных избранников, проголосовавшим против продления военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 дней.

"После моего голосования против мобилизации без четких сроков службы – от Зеленского пришел ответ. Я говорил правду. Я отстаивал позицию миллионов украинцев. И теперь меня пытаются изолировать", – пишет Гончаренко.

По словам Гончаренко, ему звонят по телефону "шокированные" руководители нацделегаций и руководство ПАСЕ, которое "не понимает, что происходит".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Гончаренко может готовить собственный политический проект.

Также "Комментарии" писали, что народного депутата возмутила похвала ВСУ, которые не сдаются.