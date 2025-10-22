Дело "НАБУгейт": детективы запретили прослушивающим адвокатам общаться со СМИ

Столичные адвокаты, которых НАБУ прослушивало в 2023 году, заявляют, что руководство Бюро пытается запретить рассказывать о ходе дела в медиа. Адвокаты связывают это с политизацией процесса и нарушением подследственности со стороны НАБУ, передает УНН.

НАБУ (фото из открытых источников)

Столичные адвокаты, которых в НАБУ считают "самыми влиятельными в стране" и детективы прослушивали в 2023 году, заявили, что руководство Национального антикоррупционного бюро хочет запретить им рассказывать о ходе дела в медиа. Как сообщают адвокаты, соответствующий нарратив руководство НАБУ указало в повестках, которые недавно были направлены в их адрес.

По словам адвокатов, действия детективов связаны с тем, что расследование НАБУ против них превращается в затяжную сагу — из-за нарушения подследственности и попытки искусственно "дотянуть" квалификацию до уровня, позволяющего оставить производство в подследственности НАБУ, САП и ВАКС.

"Мы впервые видим такие повестки, хотя сами, будучи следователями, выписывали их не раз. Однако никогда не запрещали адвокатам комментировать дела в СМИ, потому что это абсурдно. Как собственно и все, что происходит в этом деле", — говорят в адвокатском объединении.





Адвокаты связывают такие "отчаянные действия" НАБУ с политизацией процесса.

"НАБУ пытается навязать обществу политический подтекст, зная заранее, что проиграет по этому делу", — указывают они.

По их словам, подозрения вручаются хаотично, чтобы хоть как-то "натянуть" квалификацию к подследственности антикоррупционных органов.

"Мы ожидали вручения подозрения в хотя бы какой-то коррупции — иначе НАБУ, САП и ВАКС должны давно передать это дело по подследственности в обычный районный отдел полиции. Ведь именно это подследственность статьи, по которой детективы пытаются доказать, что адвокаты якобы вмешивались в судебный реестр и говорят действия антикоррупций".

По словам адвокатов, детективы полностью закрыли материалы дела от защиты и передают выборочную информацию дружественным СМИ, которые "зеркают" версии следствия.

"Это "зеркальное" СМИ владеет тайной досудебного расследования, в частности знакомое, в отличие от нас, со следственными действиями и материалами уголовного производства, хотя как указывает НАБУ — право на это они вроде бы журналистам не предоставляли", — говорят адвокаты.

Адвокаты готовят судебные тяжбы против "зеркальных" медиа, отмечая, что "там есть признаки не только разглашения тайны досудебного расследования, право на которое не предоставлялось ни НАБУ, ни САП, но и распространение недостоверной информации в пользу заявлений НАБУ и САП".

По словам защиты, версии детективов НАБУ основываются на аудиозаписях по прослушиванию, которое, по их утверждению, было незаконным. Аппаратуру нашли сами адвокаты — в собственном офисе, в переговорной комнате, где они общались с клиентами, подследственными НАБУ.

Часть носителей, по их словам, детективы изъяли без определения суда, а часть — получили "от неустановленных лиц" спустя длительное время. Таким образом, цепь хранения материалов не прозрачна, а сами записи не могут считаться достоверным доказательством без экспертизы.

Адвокаты называют ситуацию "примером системного давления" со стороны руководства на подчиненных.

"Это дело — доказательство того, что руководство САП и НАБУ вынуждает подчиненных заниматься политическими расправами. Мы, адвокаты, которым НАБУ и САП проиграли большинство дел, теперь стали их мишенью. Вместо борьбы с коррупцией они сосредоточились на политических преследованиях и заказах в конкурентной среде", — говорят в адвокатском.

Ранее стало известно, что в 2023 году НАБУ установило прослушку в офисе столичных адвокатов. Аппаратура была смонтирована в комнате для переговоров с клиентами, подследственными самому бюро. В Национальной ассоциации адвокатов Украины такие действия назвали грубым нарушением адвокатской тайны. Европейский суд по правам человека уже принял к рассмотрению заявления восьми адвокатов, права которых, по их словам, были нарушены детективами НАБУ.



















