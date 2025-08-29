Что произошло с нардепами ОПЗЖ после начала войны: действительно ли они на службе в ОПЗЖ

После начала полномасштабного вторжения когда-то активные нардепы ныне запрещенной ОПЗЖ, словно растворились в Верховной Раде. Однако на самом деле они стали верными штыками Офиса президента, помогая Банковой принимать наиболее непопулярное решение. Об этом говорится в публикации BBC News Украина.

Нардепы ныне запрещенной ОПЗЖ. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что на обломках ОПЗЖ образовались две депутатские группы: "Платформа за жизнь и мир" под руководством Юрия Бойко и "Восстановление Украины" под формальным руководством Вадима Столара.

"Столар мыслями в Дубаях, поэтому группой чуть ли не напрямую руководит Арахамия. При этом есть вещи, которые они все равно не поддерживают, как, например, судебную реформу. Те, кто с Бойко, пытаются давать голоса, но в формате "баш-на-баш", мол, "Мы там что-нибудь поддержим, а вы еще потяните с формальной ликвидацией партии", – рассказал "BBC News Украина" осведомленный с ситуацией собеседник.

Авторы материала отмечают, что в "Платформе за жизнь и мир" и в группе "Восстановление Украины" свое сотрудничество со "слугами" не отрицают, объясняя свою позицию тем, что во время войны правильно сплачиваться вокруг главы государства.

Член группы "Восстановление Украины" Вадим Столар ранее сам говорил, что Владимир Зеленский пока не просто президент, а прежде всего – верховный главнокомандующий, уважаемый и прислушивающийся во всем мире. Поэтому его группа и лично поддерживают президента.

В свою очередь, глава группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко говорил, что власть должна иметь возможность опираться на парламент как действенный инструмент сопротивления военной агрессии. Бывший регионал уверял, что он и его команда могут не соглашаться с какими-либо решениями, но свою позицию они доносят на переговорах с представителями провластной фракции или Офиса президента, не делая этого политического пиара.

При этом политик призвал не путать "рабочие дискуссии" с ОП с "кулуарными договоренностями".

