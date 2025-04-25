Чего ожидает Зеленский от Трампа и США: глава государства назвал четкие требования

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Вашингтон должен занять четкую позицию в войне России против Украины — в частности, без колебаний назвать Москву агрессором. Об этом глава государства заявил в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: УНИАН

По словам Зеленского, Украина рассматривает США как мощного стратегического партнера, способного влиять на глобальные процессы. Он подчеркнул, что Киев выступает за достижение мира не из-за компромиссов с агрессором, а из-за демонстрации силы, направленной против Кремля.

"Россия должна почувствовать силу. Ведь именно она ведет войну. Не стоит избегать названий — мы хотим, чтобы США прямо назвали вещи своими именами", — заявил президент.

Зеленский также отметил, что Соединенные Штаты пытаются играть роль посредника в урегулировании конфликта, однако Украина настаивает на формировании общего подхода: агрессор — это Россия, и именно она несет ответственность за начало и эскалацию войны.

"Я понимаю, что Дональд Трамп ищет собственный формат решения ситуации. Я уважаю это. Но баланс в определениях — не ко времени. Здесь не может быть "двух сторон"", — добавил Зеленский.

Он также поблагодарил американский народ и правительство за поддержку, подчеркнув, что общий объем помощи Украине уже достиг более 104 млрд долларов — значительная часть из которых была предоставлена в виде вооружения.

Как уже писали "Комментарии", США остаются важным стратегическим партнером Украины, особенно когда речь идет об усилении давления на Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Ben Shapiro Show.