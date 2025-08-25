Бывший спикер украинского парламента рассказал, кто начал раздавать зарплаты "в конвертах" депутатам

Бывший глава Верховной Рады Александр Мороз рассказал, что практика выплат депутатам "в конвертах" была начата Юлией Тимошенко. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале "Власть vs Влащенко".

Александр Мороз (фото из открытых источников)

По словам Мороза, в 2004 году, во время формирования "демократической коалиции", к нему обратился представитель от Партии регионов с предложением доплачивать социалистам по $10 тысяч ежемесячно. Мороз утверждает, что он отказался от этого предложения.

"Я раньше видел, что эта работа уже ведется. Значит, заходит представитель от "Партии Регионов" – я фамилию уже и забыл, но он был "финансовой, якобы, корзинкой" у Януковича, говорит: "слушайте, мы же своим доплачиваем, так давайте мы и вашим будем доплачивать по $10 тыс. в месяц". Я говорю: вы что? За что мы будем платить? Они получают зарплату, достаточно высокую, как в то время. А завтра, что я им скажу, если они будут получать такие деньги, надо объяснить за что? Это совсем другое. Ну он ушел, на другой день снова приходит. "Мы, говорит, так посоветовались с Виктором Федоровичем, дадим в два раза больше". Я засмеялся, говорю: не деньги нужны, а делать нужно то, что в Верховной Раде необходимо", – рассказал эксспикер.

Мороз добавил, что после его отказа некоторые депутаты фракции перешли на сторону Тимошенко. Юля заплатила, себе забрала. Потому что нечего говорить", – отметил он, подчеркнув, что, по его мнению, эта практика "началась с "Батькивщины".

Да, при ней начали доплаты во фракции. Доплаты или как я не знаю, потому что это темная сторона дела, в любом случае могу сказать, что во фракции "Социалистов" денег никто не получил. Я думаю, что и началось с "Батькивщины", а потом…", – подытожил Александр Мороз.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывший спикер Верховной Рады Александр Мороз поделился своим видением событий, связанных с "кассетным скандалом" в 2000 году и озвучил имя политика, который, по его мнению, способствовал "умолчанию" этого дела. Об этом он рассказал в разговоре на YouTube-канале "Власть vs Влащенко".

Мороз напомнил, что после обнародования пленок Мельниченко началась акция "Украина без Кучмы" и состоялся первый Майдан. Он отметил, что если бы суд своевременно дал оценку этим событиям, у страны было бы другое развитие. Также он категорически отверг версию, что скандал являлся спецоперацией иностранных спецслужб.

