Бывший спикер украинского парламента рассказал, кто начал раздавать зарплаты "в конвертах" депутатам
НОВОСТИ

Бывший спикер украинского парламента рассказал, кто начал раздавать зарплаты "в конвертах" депутатам

Мороз рассказал о политическом периоде 2004 года, когда создавалась «демократическая коалиция»

25 августа 2025, 22:45
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Бывший глава Верховной Рады Александр Мороз рассказал, что практика выплат депутатам "в конвертах" была начата Юлией Тимошенко. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале "Власть vs Влащенко".

Бывший спикер украинского парламента рассказал, кто начал раздавать зарплаты "в конвертах" депутатам

Александр Мороз (фото из открытых источников)

По словам Мороза, в 2004 году, во время формирования "демократической коалиции", к нему обратился представитель от Партии регионов с предложением доплачивать социалистам по $10 тысяч ежемесячно. Мороз утверждает, что он отказался от этого предложения.

"Я раньше видел, что эта работа уже ведется. Значит, заходит представитель от "Партии Регионов" – я фамилию уже и забыл, но он был "финансовой, якобы, корзинкой" у Януковича, говорит: "слушайте, мы же своим доплачиваем, так давайте мы и вашим будем доплачивать по $10 тыс. в месяц". Я говорю: вы что? За что мы будем платить? Они получают зарплату, достаточно высокую, как в то время. А завтра, что я им скажу, если они будут получать такие деньги, надо объяснить за что? Это совсем другое. Ну он ушел, на другой день снова приходит. "Мы, говорит, так посоветовались с Виктором Федоровичем, дадим в два раза больше". Я засмеялся, говорю: не деньги нужны, а делать нужно то, что в Верховной Раде необходимо", – рассказал эксспикер.

Мороз добавил, что после его отказа некоторые депутаты фракции перешли на сторону Тимошенко. Юля заплатила, себе забрала. Потому что нечего говорить", – отметил он, подчеркнув, что, по его мнению, эта практика "началась с "Батькивщины".

Да, при ней начали доплаты во фракции. Доплаты или как я не знаю, потому что это темная сторона дела, в любом случае могу сказать, что во фракции "Социалистов" денег никто не получил. Я думаю, что и началось с "Батькивщины", а потом…", – подытожил Александр Мороз.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывший спикер Верховной Рады Александр Мороз поделился своим видением событий, связанных с "кассетным скандалом" в 2000 году и озвучил имя политика, который, по его мнению, способствовал "умолчанию" этого дела. Об этом он рассказал в разговоре на YouTube-канале "Власть vs Влащенко".

Мороз напомнил, что после обнародования пленок Мельниченко началась акция "Украина без Кучмы" и состоялся первый Майдан. Он отметил, что если бы суд своевременно дал оценку этим событиям, у страны было бы другое развитие. Также он категорически отверг версию, что скандал являлся спецоперацией иностранных спецслужб.



