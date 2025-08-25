Бывший спикер украинского парламента рассказал, кто начал раздавать зарплаты "в конвертах" депутатам

Рубрики
Лиля Воробьева
Бывший глава Верховной Рады Александр Мороз рассказал, что практика выплат депутатам "в конвертах" была начата Юлией Тимошенко. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале "Власть vs Влащенко".
Александр Мороз (фото из открытых источников)
По словам Мороза, в 2004 году, во время формирования "демократической коалиции", к нему обратился представитель от Партии регионов с предложением доплачивать социалистам по $10 тысяч ежемесячно. Мороз утверждает, что он отказался от этого предложения.
Мороз добавил, что после его отказа некоторые депутаты фракции перешли на сторону Тимошенко. Юля заплатила, себе забрала. Потому что нечего говорить", – отметил он, подчеркнув, что, по его мнению, эта практика "началась с "Батькивщины".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывший спикер Верховной Рады Александр Мороз поделился своим видением событий, связанных с "кассетным скандалом" в 2000 году и озвучил имя политика, который, по его мнению, способствовал "умолчанию" этого дела. Об этом он рассказал в разговоре на YouTube-канале "Власть vs Влащенко".
Мороз напомнил, что после обнародования пленок Мельниченко началась акция "Украина без Кучмы" и состоялся первый Майдан. Он отметил, что если бы суд своевременно дал оценку этим событиям, у страны было бы другое развитие. Также он категорически отверг версию, что скандал являлся спецоперацией иностранных спецслужб.