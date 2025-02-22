Бывший премьер-министр предложил провести выборы в Украине

Специальное событие Киевского Форума безопасности, посвященное третьей годовщине полномасштабного российского вторжения, состоялось в Киеве в пятницу, 21 февраля. Во время мероприятия Арсений Яценюк предложил конкретный механизм проведения выборов.

Арсений Яценюк (фото из открытых источников)

По его мнению, Верховная Рада должна принять резолюцию, которая определит, что выборы президента пройдут через шесть месяцев после подписания мирного соглашения. Политик убежден, что подобная инициатива позволит ответить критикам и станет "козырной картой" для Дональда Трампа на переговорах.

"Лучший путь, чтобы выбить основу из-под ног выступающих против Украины — это принять резолюцию в украинском парламенте относительно проведения президентских выборов через 6 месяцев после подписания всеобъемлющего мирного соглашения", — заявил Яценюк.

Он напомнил, что согласно украинскому законодательству именно Верховная Рада имеет полномочия назначать дату президентских выборов. Таким образом, парламент может официально высказать позицию украинского народа по этому вопросу.

Яценюк подчеркнул, что такое решение позволит четко определить временные рамки проведения выборов. "Это просто: Украина проводит выборы через 6 месяцев после окончания войны. Точка", — сказал он.

Отдельно политик отметил, что подобная инициатива может положительно повлиять на отношения с Дональдом Трампом. "Так вы даете козырную карту Трампу и лишаете аргументов тех, кто хочет расшатать ситуацию в Украине", — пояснил он.

По его мнению, принятие резолюции позволит Украине самостоятельно определить условия проведения выборов и избежать внешнего давления со стороны международных партнеров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что скандальный нардеп заявил, что уходит в президенты. Народный депутат Александр Дубинский, подозреваемый в государственной измене, объявил о своем желании стать президентом Украины. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на заявление политика.

Дубинский отметил, что Украине вроде бы грозит новая форма диктатуры, лишающая выборов, права голоса, свободы СМИ и будущего. Кроме того, нардеп акцентировал, что "конкуренты" президента Владимира Зеленского, такие как Валерий Залужный, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко якобы отказались от участия в выборах.