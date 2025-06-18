logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 "Бусификация" вышла боком: в Раде заявили, к чему на самом деле привела силовая мобилизация
commentss НОВОСТИ Все новости

"Бусификация" вышла боком: в Раде заявили, к чему на самом деле привела силовая мобилизация

Проблемы в экономике из-за "бусификации": Мазурашу

сегодня, 15:24 comments1329
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Силовую мобилизацию на улицах города общественность называет "бусификацией". Она приобрела значительный характер где-то с середины 2024 года. О позорных фактах задержания военнообязанных, избиениях и травмах рассказывал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. В парламенте неоднократно критиковали “бусификацию", однако она продолжается и уже привела к значительным проблемам в стране.

"Бусификация" вышла боком: в Раде заявили, к чему на самом деле привела силовая мобилизация

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Георгий Мазурашу в эфире "Новости Live" прокомментировал ситуацию. По его словам, большой дефицит бюджета вызван, в том числе, неудачной внутренней политикой.

"Мы чрезвычайно вредим сами себе этой совково-рабовладельческой философией проведения так называемой мобилизационной работы. Это один из тех важных факторов, который очень мощно сказывается на нашей способности, в том числе и лучше финансировать армию, осуществлять выплаты за погибших и тому подобное", — отметил он.

Нардеп объяснил, что предприятия жалуются на невозможность нормально работать, набрать для работы людей, потерю специалистов и невозможность быстро заменить их. Всё это снижает способность производства. Есть и другая проблема – как для украинцев, так и для государства.

"Мы бусификацией очевидно годами уже заставляем часть граждан, которые просто по разным причинам не могут служить и воевать, искать пути выезда — бегства из родной страны. Это все, конечно, отрицательно сказывается в целом на экономическом климате в стране. К тому же мы еще и "отрезали все средства", которые поступали от заробитчан. Ведь после закрытия границ, они перестали приезжать и привозить средства”, — убежден народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему военные надеются на "бусификацию".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/nardepSN/1445
Теги:

Новости

Все новости