Силовую мобилизацию на улицах города общественность называет "бусификацией". Она приобрела значительный характер где-то с середины 2024 года. О позорных фактах задержания военнообязанных, избиениях и травмах рассказывал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. В парламенте неоднократно критиковали “бусификацию", однако она продолжается и уже привела к значительным проблемам в стране.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Георгий Мазурашу в эфире "Новости Live" прокомментировал ситуацию. По его словам, большой дефицит бюджета вызван, в том числе, неудачной внутренней политикой.

"Мы чрезвычайно вредим сами себе этой совково-рабовладельческой философией проведения так называемой мобилизационной работы. Это один из тех важных факторов, который очень мощно сказывается на нашей способности, в том числе и лучше финансировать армию, осуществлять выплаты за погибших и тому подобное", — отметил он.

Нардеп объяснил, что предприятия жалуются на невозможность нормально работать, набрать для работы людей, потерю специалистов и невозможность быстро заменить их. Всё это снижает способность производства. Есть и другая проблема – как для украинцев, так и для государства.

"Мы бусификацией очевидно годами уже заставляем часть граждан, которые просто по разным причинам не могут служить и воевать, искать пути выезда — бегства из родной страны. Это все, конечно, отрицательно сказывается в целом на экономическом климате в стране. К тому же мы еще и "отрезали все средства", которые поступали от заробитчан. Ведь после закрытия границ, они перестали приезжать и привозить средства”, — убежден народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему военные надеются на "бусификацию".



