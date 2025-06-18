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Кречмаровская Наталия
Силовую мобилизацию на улицах города общественность называет "бусификацией". Она приобрела значительный характер где-то с середины 2024 года. О позорных фактах задержания военнообязанных, избиениях и травмах рассказывал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. В парламенте неоднократно критиковали “бусификацию", однако она продолжается и уже привела к значительным проблемам в стране.
Мобилизация. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Георгий Мазурашу в эфире "Новости Live" прокомментировал ситуацию. По его словам, большой дефицит бюджета вызван, в том числе, неудачной внутренней политикой.
Нардеп объяснил, что предприятия жалуются на невозможность нормально работать, набрать для работы людей, потерю специалистов и невозможность быстро заменить их. Всё это снижает способность производства. Есть и другая проблема – как для украинцев, так и для государства.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему военные надеются на "бусификацию".
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