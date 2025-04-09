Будет «насировский прорыв»: экс-глава Государственной фискальной службы мобилизовался на фронт

9 апреля 2025 г. в Высшем антикоррупционном суде не состоялось очередное заседание по делу бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Причина — по словам адвокатов, обвиняемый проходит службу в рядах Вооруженных сил Украины, куда якобы пошел добровольцем во время мобилизации, сообщает Transparency International Ukraine.

Роман Насиров

Именно поэтому защита попросила остановить рассмотрение дела на период службы Насирова, однако прокурор выступила против. Она подчеркнула, что суд должен сперва официально вызвать обвиняемого, а также обратила внимание: закон позволяет ему участвовать в заседании дистанционно.

Суд решил отложить рассмотрение вопроса, чтобы собрать необходимую информацию. Следующее заседание назначено на 11 апреля.

Следует отметить, что дело Насирова уже находится на завершающем этапе стадии судебных дебатов. Свою речь успела произнести прокурор, сейчас продолжается выступление другого обвиняемого — Новикова. После этого должен был выступить сам Насиров и его адвокаты, далее — последнее слово обвиняемых и выход суда в совещательную комнату для вынесения приговора.

Transparency International Ukraine напоминает, что с мая прошлого года закон разрешает отдельным категориям осужденных освобождаться от наказания в обмен на службу в армии. В то же время подчеркивается, что топкоррупционеры под это положение не подпадают — такой подход законодателей должен предотвратить избежание ответственности за тяжкие коррупционные преступления под прикрытием военной службы.

При этом известно, что Роман Насиров обвиняется в получении неправомерной выгоды при содействии в возмещении НДС в пользу юридических лиц, связанных с владельцем одного из агрохолдингов. Сумма сделки, по данным следствия, превышает 3,2 миллиарда гривен.

При этом военные уже отреагировали на информацию о том, что Насиров мобилизовался в армию.

" Успехи нашего войска на фронте теперь неизбежны. Этот период войдет в историю как Насировский прорыв", — отметил военный Леонид Маслов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что НАБУ и САП разоблачили огромную коррупционную схему. 21 миллион евро был незаконно отмыт бывшим главой Государственной фискальной службы Украины Романом Насировым и лицами, связанными с ним. Разоблачение стало одним из самых больших случаев коррупции в истории независимой Украины.



