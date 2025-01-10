Буданова таки могут отправить в отставку: готовят для него новую должность

Вопрос об увольнении главы Главного управления разведки Кирилла Буданова до сих пор остается актуальным, об этом в эфире Радио НВ заявила политическая обозреватель Юлия Забелина.

Кирилл Буданов

"Сейчас этой темы так активно нет в публичном пространстве, но Буданов остается этим триггером для главы Офиса президента, господина Ермака. И есть определенная накручивание президента по поводу политических амбиций Буданова. Поэтому я не исключаю того, что все же увольнение г-на Буданова каким-то образом могут дожать", — рассказала Забелина.

Обозреватель также допустила, какую должность могут предложить Буданову. По ее информации, ему вроде бы могут предложить должность секретаря СНБО. Однако эксперт выразила уверенность, что он не согласится, поскольку эта работа не соответствует его профилю. Но такой вариант рассматривается как один из возможных, добавила Забелина.

Кроме того, по ее информации, в рамках этих кадровых изменений якобы обсуждается возможность увольнения нынешнего секретаря СНБО Александра Литвиненко. Президент Зеленский вроде бы недоволен работой СНБО, поскольку структура, по его словам, не функционирует в соответствии с ожиданиями.

"Плюс одной из потенциальных причин мне называли то, что возможно готовится место под кого-то", — добавила обозреватель.

Подытоживая, Забелина отметила, что в Офисе президента часто рассматривают подобные многоуровневые сценарии с кадровыми перестановками.

Как сообщал портал "Комментарии" информация о вероятном увольнении Буданова уже некоторое время циркулирует в информпространстве. Отмечалось, что якобы руководителя ГУР хотят уволить из-за конфликта с главой Офиса президента. Якобы его хотели отправить в заместители Сырского. Формально речь идет о повышении, но на самом деле это кадровый перевод "в никуда".



