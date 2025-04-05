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Главная Новости Политика Украины 2025 Буданов уклонился от ответа, планирует ли он идти в политику
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Буданов уклонился от ответа, планирует ли он идти в политику

Пойдет ли Буданов в президенты? Глава ГУР ответил.

сегодня, 20:30
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Автор:
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Slava Kot

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов постоянно попадает в рейтинги опросов с высоким доверием среди населения, а также в списки как возможный кандидат в президенты Украины. Теперь Буданов окончательно объяснил, планирует ли идти в политику.

Буданов уклонился от ответа, планирует ли он идти в политику

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов дал интервью Анне Максимчук, в котором ответил на вопрос, собирается ли он идти в политику.

"Я сейчас ничего не планирую, у меня война, как кажется, у всех в нашей стране", – коротко объяснил Буданов.

Согласно результатам опроса социологической компании Socis за март 2025 года Кирилл Буданов занял третье место среди политиков и общественных деятелей по уровню доверия у населения – 46,2%. Выше руководителя ГУР оказались только бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которому доверяют 62% респондентов и президент Украины Владимир Зеленский – 50,5% доверия.

Как отметил политолог Александр Кочетков, возможное участие Кирилла Буданова на выборах может определить результат президентской гонки. По его словам, сейчас у украинцев высокий уровень доверия к военным, что повлияет на предвыборную кампанию.

"Начальник ГУР тоже достаточно публичен, при этом имеет даже лучшие электоральные позиции, хотя бы потому, что его будет тяжело обвинить в просчетах и поражениях на фронте, в отличие от Залужного", – пояснил Кочетков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов назвал, какие украинцы не могут считать себя гражданами Украины.

Также "Комментарии" писали, что Буданов назвал страну, которая станет следующей целью Путина, если Россия захватит Украину.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5tdxhOtuDxc&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA
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