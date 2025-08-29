logo

Большое разочарование Зеленского: какие надежды президента разбились вдребезги
commentss НОВОСТИ Все новости

Большое разочарование Зеленского: какие надежды президента разбились вдребезги

Оправдали ли ожидания Зеленского "новые лица" в парламенте

29 августа 2025, 17:12
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

29 августа 2019 года нынешний состав Верховной Рады Украины начал свою работу, которая продолжается и сейчас.

Большое разочарование Зеленского: какие надежды президента разбились вдребезги

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский делал ставку на новые лица, вероятно, имел "розовые очки" относительно "монобольшинства". Чем обернулись надежды, пишет издание BBC News Украина.

Один из авторитетных представителей оппозиции рассказал СМИ, что некоторые слуги в начале своей каденции не знали элементарных вещей. В "монобольшинстве" признали, что у многих "слуг" действительно было мало профильных знаний, как и политического опыта. Однако полностью не согласны, что это был недостаток. Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук убеждена, что нехватка политического опыта не помешала "новым лицом" стать эффективными депутатами. По ее словам, во время войны как раз многие "новые лица" стали сильными голосами в парламентской дипломатии.

Однако другие представители руководства "монобольшинства", как пишет СМИ, признают, что брать в депутаты людей без политического опыта оказалось ошибкой.

"30% нашей фракции это — "среднячки". Еще половина — вообще никакие. Звездочками, которых можно продюсировать дальше, за эти шесть лет у нас стало только 10% фракции. Это — хорошие ролевые модели политиков, за которых не стыдно. Их можно рекомендовать другим", — цитирует издание слова один из топов "Слуги народа".

Было также немало скандалов с представителями "монобольшинства" — и каждый из них, как пишет СМИ, очень дестабилизирует президента.

В "монобольшинстве" признают, что Зеленский болезненно реагирует на поведение своих депутатов.

"В 2019-м президент имел "розовые очки": думал, что почти 300 человек будут послушны, а все оказалось совсем не так, особенно во время войны: кто-то уехал, кто-то не приехал, Коля вообще на пляже! Президент уже сто раз разочаровался в Раде!", — цитирует влиятельного представителя "монобольшинства" СМИ.

Впрочем, как пишет издание, каким бы ни был нынешний парламент, его обновление невыгодно для Зеленского, ведь в случае перевыборов он не сможет снова получить "монобольшинство", как в 2019 году.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде пошли против решений Зеленского.



Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c0qlxev2784o
