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Более двух тысяч целей: Зеленский рассказал об ударе РФ по 11 областях Украины

Зеленский призвал страны мира к давлению на Россию, чтобы принудить ее к быстрому прекращению войны в Украине.

16 марта 2025, 18:15
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Лиля Воробьева


В течение последней недели страна-агрессор Россия нанесла массированные удары по населенным пунктам Украины, применяя ракеты, дроны и авиабомбы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Более двух тысяч целей: Зеленский рассказал об ударе РФ по 11 областях Украины

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По его словам, в течение недели противник совершил сотни обстрелов украинских городов и общин, атаковав территории Черниговской, Херсонской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Киевской, Николаевской, Запорожской и Сумской областей. Враг выпустил более 1020 ударных дронов, почти 1360 управляемых авиабомб и более 10 ракет разных типов.

Президент Зеленский подчеркнул, что такие действия несовместимы со стремлением к скорейшему завершению войны. Он призвал международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы заставить его прекратить агрессию, а также подчеркнул важность сохранения и расширения санкций.

"Украина, Европа, Америка и все в мире, кто хочет мира – вместе мы можем обеспечить справедливый и долговременный мир", – резюмировал глава государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский прокомментировал территориальные уступки , которые обсуждали в Джидде. В начале недели Украина провела переговоры с Соединенными Штатами Америки о путях завершения войны в Украине. Возникали опасения по поводу того, какие вопросы обсуждали в Джидде. Американская сторона сообщала, что Украине следует идти на территориальные уступки. А с украинской стороны звучали заявления, что США не принуждают Украину к территориальным уступкам.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию. По его словам, во время переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии обсуждался вопрос о территориях. При этом вопрос не был включен в повестку дня встречи. Украинский президент отметил, что "американская сторона вдается в детали и суть". В качестве примера Зеленский привел оккупированный россиянами город в Запорожской области – Энергодар.



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