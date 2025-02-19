Благодаря Зеленскому мы до сих пор живы: в ВР считают его единственным «взрослым»

В мировой комнате геополитики, на самом деле, осталось очень мало взрослых и самым взрослым объективно выглядит Владимир Зеленский, заявил нардеп Дмитрий Наталуха, комментируя итоги Мюнхенской конференции по безопасности.

Владимир Зеленский

"Вскоре — очередная годовщина агрессии РФ, и роль именно Президента Украины в том, что мы до сих пор живы для того, чтобы быть свидетелями этой ужасной годовщины здесь, в собственной стране — невозможно переоценить. Как могло бы быть иначе, мы все прекрасно видели в 2014 году, когда в результате подлого бегства Януковича за поребрик Украина потеряла часть территорий и людей", — заявил нардеп.

По его словам, за эти годы Украина тоже потеряла территории и людей. Впрочем, добавил политик, при этом украинская нация ни на секунду не теряла достоинство и честь.

"И блестящая речь Верховного Главнокомандующего в этом году в Мюнхене, которая четко провела ватерлинию между теми, кто готов дальше сопротивляться, сражаться за жизнь и защищать свое будущее, и теми, кто уже готов покорно встать на колени и ждать выстрел в затылок – лучшее тому доказательство", — отметил нардеп..

Он добавил, что парадокс в том, что на руинах Pax Americana Европа обрела новое убежище у Pax Ucraina — мир на европейском континенте, пусть и чрезвычайно хрупкий, но пока все еще существующий за счет Украины, и этот счет Украина оплачивает самым ценным, что есть у нашей нации — собственной кровью.

"Итак, если кто-то претендует посчитать за нас стоимость нашей жертвы – то добро пожаловать делать это не между лунками на поле для гольфа, а между воронками на поле боя. Остается надеяться, что bald eagle окажется еще и bold eagle. Ну хотя бы на 4% от заявленного гонора", — подчеркнул Наталуха.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Зеленский начал бесить Трампа.



