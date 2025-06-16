"Битва за премьера": Безуглая рассказала о реальном положении дел в Офисе президента

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Кабинете министров Украины возможны значительные изменения. На прошлой неделе в Раде инициировали сбор подписей относительно выражения недоверия правительству. По словам народного депутата Украины Дмитрия Разумкова, правительство провалило абсолютно все направления своей деятельности.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала, кто может быть лучшим премьером, и какую кандидатуру предложат. По ее словам, лучший премьер, если уж выбирать нового, – Михаил Федоров. Однако есть некоторые нюансы. Как отметила Безуглая, Андрей Борисович Ермак его не пропустит, ведь, по ее убеждению, у Михаила в целом большая аллергия. Аллергия, рассказала нардепка, это плохо прежде всего для Федорова.
Однако и эта кандидатура, по словам нардепки, неплоха. Юлия, объясняет Безуглая, некоррупционная, технократическая, довольно нравственная, специалист.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Кабмин фактически попал в "рабство". Народный депутат Украины Ярослав Железняк прокомментировал инициативу коллег, отметив, что с удовольствием подпишет вотум недоверия, но есть одно "но". Фактически уволить премьера или Кабмин во время военного положения невозможно.
Новости