"Битва за премьера": Безуглая рассказала о реальном положении дел в Офисе президента

В Кабинете министров Украины возможны значительные изменения. На прошлой неделе в Раде инициировали сбор подписей относительно выражения недоверия правительству. По словам народного депутата Украины Дмитрия Разумкова, правительство провалило абсолютно все направления своей деятельности.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала, кто может быть лучшим премьером, и какую кандидатуру предложат. По ее словам, лучший премьер, если уж выбирать нового, – Михаил Федоров. Однако есть некоторые нюансы. Как отметила Безуглая, Андрей Борисович Ермак его не пропустит, ведь, по ее убеждению, у Михаила в целом большая аллергия. Аллергия, рассказала нардепка, это плохо прежде всего для Федорова.

"Президент прямо против своей правой руки, то есть Андрея Борисовича, не пойдет. Так что, скорее всего, нам предложат Юлию Свириденко, воспитанницу Ермака", — отметила Безуглая.

Однако и эта кандидатура, по словам нардепки, неплоха. Юлия, объясняет Безуглая, некоррупционная, технократическая, довольно нравственная, специалист.

"Не все люди, которых лоббирует глава ОП, обязательно черти, и это тоже надо понимать и не перегибать палку — он привел много достойных. Но все они имеют особенность — не субъектные. Все они — сателлиты. И это не о быть сателлитами Президента. Ну, вы поняли. Такие дела", — резюмировала Безуглая.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Кабмин фактически попал в "рабство". Народный депутат Украины Ярослав Железняк прокомментировал инициативу коллег, отметив, что с удовольствием подпишет вотум недоверия, но есть одно "но". Фактически уволить премьера или Кабмин во время военного положения невозможно.



