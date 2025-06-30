Безуглая заявила, что перейдет в оппозицию: назвала ключевое условие

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что перейдет в оппозицию, если не будет уволен министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая отреагировала на список кадровых перестановок в правительстве от Ярослава Железняка заявив, что уйдет в оппозицию, если не будет уволен главнокомандующий ВСУ и министр обороны.

"Если Умерова и Сырского не заменят – перехожу в оппозицию", — заявила Безуглая в своих соцсетях.

Народный депутат отмечает, что вместо Умерова на должность главы Минобороны рассматривают его первого заместителя Сергея Боева, а вместо генерала Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ может стать начальник Генерального штаба Андрей Гнатов.

Также Безуглая считает, что на должность нового премьер-министра претендует глава Офиса президента Андрей Ермак. Нардепка призвала его "не прикрываться" Юлией Свириденко, которую Железняк в своем прогнозе назвал новым премьер-министром вместо Дениса Шмыгаля.

Марьяна Безуглая попала в ВР, как мажоритарница от 217-го избирательного округа представляя партию "Слуга народа". В июле 2024 года Безуглая вышла из фракции "Слуга народа" и стала внефракционной народной депутаткой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая не впервые призывает уволить Сырского. Нардепка обвиняла главнокомандующего ВСУ в "работе на врага", а также утверждала о существовании "генеральской мафии".

Также "Комментарии" писали, что Безуглая неожиданным пожеланием поздравила Зеленского на день рождения и вспомнила о Сырском и Умерове.