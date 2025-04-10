Безуглая заявила, что Ермак спас еще одного "уполномоченного придурка"

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак "спасает" главу Минобороны Рустема Умерова, которого она назвала "уполномоченным придурком". Безуглая выразила непонимание по защите Умерова от Ермака.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая на платформе X опубликовала сообщение в котором заявила, что Андрей Ермак "спасает" Рустема Умерова. По словам депутата, предыдущим чиновником которого советник Зеленского также якобы пытался спасти был другой народный депутат Николай Тищенко.

"Я не согласна со всем, что набрасывают на Ермака. Но это уже точно второй случай, когда он спасает уполномоченного придурка – первым был Коля Тищенко", — пишет Безуглая.

Народная депутат также выразила непонимание относительно причин защиты министра обороны от Ермака.

"И я просто не понимаю, как можно нивелировать столько своей работы по защите государственных интересов, защищая Умерова. Чтобы что?", — добавила Безуглая.

Марьяна Безуглая не впервые критически отзывается по поводу Рустема Умерова. В декабре прошлого года она призвала уволить его, а на должность министра обороны назначить Михаила Федорова. По ее словам, "Ермак не может себя пересилить и перестать защищать своего протеже".

В феврале этого года Безуглая также призвала уволить Умерова совместно с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По ее словам, если не изменить этих должностных лиц, может наступить поражение Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая неожиданным пожеланием поздравила Зеленского с днем рождения, в котором призвала уволить военное руководство страны.