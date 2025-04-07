Безуглая «закрыла рот» Зеленскому и заявила, что больше не хочет от президента слов

Президент Владимир Зеленский заявил, что наиболее эффективной гарантией безопасности для Украины являются Силы обороны нашего государства и Силы безопасности.

Безуглая и Зеленский

Глава государства подчеркнул, что армия должна быть достаточно сильной, и на этом фундаменте – вся остальная архитектура безопасности.

"Мы всегда должны помнить, как многое зависит от нашей армии – от всех украинцев и украинок, которые своей жизнью защищают жизнь Украины", — подчеркнул президент.

На это заявление президента отреагировала народный депутат Марьяна Безуглая. При этом она указала, что, несмотря на заявления Зеленского, он продолжает держать на должностях главкома и министра обороны Александра Сырского и Рустема Умерова.

" Зачем заявляем о приоритете сил обороны и безопасности, но оставляем россиянина-совка руководителем войска? Подчеркиваем важность сил беспилотных систем (СБС), но закрываем глаза на изоляцию Сухаревского и попытки его освободить, сослать в сухопутный корпус и развалить СБС?" – не понимает нардеп.

При этом она также указала, что Украина до сих пор не запустила в серийное производство ни одного дрона-перехватчика, при этом Минобороны их тоже не закупает.

"Отмечаем, что не только силы обороны, но и безопасности залог нашего суверенитета, но Бойко и Бурмич до сих пор ходят у нас в Раде, а реформа СБУ спрятана глубоко и тихо?" – отметила Безуглая.

При этом она обратилась непосредственно к Владимиру Зеленскому и отметила, может многое рассказывать, что происходит на самом деле внутри государства.

"Несмотря на Ваши усилия и большое уважение к ряду очевидных достижений, на самом деле внутренняя реальность в десять раз хуже, и разрыв между словами и действиями растет. Прошу – не надо слов", — отметила Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что недавно Безуглая поддержала заявления Арестовича.



