Безуглая «закрыла рот» Зеленскому и заявила, что больше не хочет от президента слов

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский заявил, что наиболее эффективной гарантией безопасности для Украины являются Силы обороны нашего государства и Силы безопасности.
Безуглая и Зеленский
Глава государства подчеркнул, что армия должна быть достаточно сильной, и на этом фундаменте – вся остальная архитектура безопасности.
На это заявление президента отреагировала народный депутат Марьяна Безуглая. При этом она указала, что, несмотря на заявления Зеленского, он продолжает держать на должностях главкома и министра обороны Александра Сырского и Рустема Умерова.
При этом она также указала, что Украина до сих пор не запустила в серийное производство ни одного дрона-перехватчика, при этом Минобороны их тоже не закупает.
При этом она обратилась непосредственно к Владимиру Зеленскому и отметила, может многое рассказывать, что происходит на самом деле внутри государства.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что недавно Безуглая поддержала заявления Арестовича.
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