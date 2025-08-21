Безуглая "взялась за лечение": о чем предупредила народных депутатов

Сегодня Верховная Рада Украины могла принять решение о возобновлении трансляций заседаний, однако нардепы не поддержали это предложение.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Марьяна Безуглая, которую сегодня также должны были бы отстранить от заседаний, и не поддержали эту инициативу, сообщила, что с завтрашнего дня будет сама вести прямые трансляции.

"Сегодня голосовала за возобновление прямых трансляций ВРУ. Это моя позиция. С завтрашнего дня буду вести прямые трансляции сама, как минимум, пока ВРУ не примет давно решение", — сообщила она.

По словам народной депутатки, планирует у избирателей собирать вопросы к нардепам и задавать их в прямом эфире без монтажа, честно: ответил достойно, избежал или соврал — это дело каждого, будет просто зафиксировать.

"Парламент не мертв, а страдает болезнями популизма, двойными стандартами и многими другими. Также, фактически, парламент оккупирован оппозицией из-за слабости президентской фракции, когда многие в "монобольшинстве" устали, разочаровались, сдались, сами отдали свою субъектность или же и не приобретали ее. Конечно, часть нардепов из разных фракций просто что-то мутят, и им все равно, что не так с парламентом”, — отметила она.

Безуглая отметила, что все вместе должны попытаться хотя бы немного подлечить Раду, ведь в ближайшее время никакого мира не будет. По ее словам, мир возможен только при перерождении страны в обширный вариант Израиля — вооруженный и сквозной.

"И это миссия здесь и сейчас, в войну, не только Президента, которому выпало руководить на историческом изломе эпох, но и Парламента! Рано и нельзя списывать Верховную Раду Украины, надо ею заниматься, а не только наблюдать, ругать и смотреть на гниение. Надо подготовить почву для тех, кто будет после нас!" депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Безуглая подает в суд из-за незаконного решения регламента.



