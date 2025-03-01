Безуглая встревожила заявлением и призвала Зеленского принять решительные кадровые изменения

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Ткачик Олеся
На фоне провальных переговоров в США и возможности того, что Украина потеряет помощь Америки, нардеп Марьяна Безуглая обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом уволить Александра Сырского с должности главкома, а Рустема Умерова с должности министра обороны.
Марьяна Безуглая
Также она утверждает, что ВСУ научились работать практически без поддержки министерства обороны, а Умеров, вроде бы, уже даже не рискует приезжать к военныем.
При этом нардеп утверждает, что в ВСУ осталось много проблем, среди них, например, то, что людей якобы наказывают окопами за их позицию. Более того, якобы военные вынуждены самостоятельно производить боеприпасы, поскольку в министерстве обороны до сих пор нет системы, соответствующей темпу войны. Из-за этого случаются многочисленные дополнительные травмы на расстоянии конечностей, добавила нардеп.
А еще, говорит Безуглая, отсутствие системы эшелонированной ПВО приводит к массовым разрушениям инфраструктуры, которые можно было бы уменьшить. Кроме того, она добавила, что бусификация продолжается, а бригады вынуждены самостоятельно искать и готовить людей, поскольку централизованные меры низкого качества.
Впрочем, говорит Безуглая, есть плюсы: россияне до сих пор не понимают, как функционирует наша военная система.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Безуглая открыла новый канал коммуникации и пригрозила Сырскому.
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