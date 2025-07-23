Безуглая в отчаянии: страна почти обречена

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Кречмаровская Наталия
Принятие закона о НАБУ и САП вызвало не только критику, но и привело к акциям протеста. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложит Раде новый законопроект, который будет ответом и обеспечит силу системе правопорядка.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Украины Марьяна Безуглая прокомментировала решение Зеленского. По ее словам, украинцы не умеют проводить системные изменения, ни кадровые, ни институциональные.
По словам Безуглой истерическое общество, "ракушки", которые в упор не замечают коррупции и убийств в нереформированных ВСУ, которым безразлично ТЦК и СП, с лате и собачками выходит на защиту чертей из неконтролируемого органа, который делит суверенитет с другой страной.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что по словам Гончаренко, Зеленский всех бросил.