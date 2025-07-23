Безуглая в отчаянии: страна почти обречена

Принятие закона о НАБУ и САП вызвало не только критику, но и привело к акциям протеста. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложит Раде новый законопроект, который будет ответом и обеспечит силу системе правопорядка.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая прокомментировала решение Зеленского. По ее словам, украинцы не умеют проводить системные изменения, ни кадровые, ни институциональные.

Безуглая привела примеры: "Сегодня увольняют Умерова, его не берут послом, но завтра он снова оказывается в СНБО. Сегодня назначают нового командующего Сухопутными войсками ВСУ, которого позиционируют как человека, знающего и нашу систему, и союзников, а завтра ограничивают его полномочия... Сегодня инициируют возвращение НАБУ и САП под надзор Генпрокурора, как во всех странах, фактически возвращая стране суверенитет, а завтра уже говорят, что будет новый законопроект, который это будет исправлять. И так по кругу”.

По словам Безуглой истерическое общество, "ракушки", которые в упор не замечают коррупции и убийств в нереформированных ВСУ, которым безразлично ТЦК и СП, с лате и собачками выходит на защиту чертей из неконтролируемого органа, который делит суверенитет с другой страной.

"Не хочу говорить, что наша страна обречена, но ни у народа, ни у власти не хватает сил строить государство и выделять, что действительно главное. Живем майданами, мечтами и обещаниями. Не будет у нас Сингапура, да и Польши не будет. Позор", — подытожила Безуглая.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что по словам Гончаренко, Зеленский всех бросил.



