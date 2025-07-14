Безуглая упрекнула Зеленского из-за Свириденко: что сделал президент

Президент Владимир Зеленский предложил вице-премьер-министру и министерке экономики Юлии Свириденко пост премьер-министра Украины. Народная депутат Марьяна Безуглая отреагировала на это предложение упрекнув президента Украины, а также указала, что должность премьера мог занять Андрей Ермак.

Безугла упрекнула Зеленского из-за Свириденко. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая прокомментировала предложение Зеленского к Свириденко возглавить правительство Украины. Как уверяет народный депутат, президент якобы это сделал с нарушениями.

"О Свириденко. Президент сказал, что предложит Юлию на премьера. Вообще не Президент предлагает, согласно Конституции это делает Парламент. Ну это все уже привыкли", — пишет Безуглая в социальных сетях.

Также Безуглая упрекнула руководителя Офиса президента Андрея Ермака, который, по ее словам, "испугался" стать новым премьер-министром Украины.

"Ермак все же испугался идти на должность, которая бы его институционализировала, и спрятался за женщину. Мда. Развитие, которого мы заслужили. Что ж, все равно теперь премьером фактически будет Андрей Борисович... Но именно он, непосредственно и без прокси, мог бы стать действительно сильным премьером", — заявила Безуглая.

Отметим, что премьер-министр Украины назначается на должность Верховной Радой по представлению президента Украины. Если Юлия Свириденко станет новым премьер-министром, то она на этом посту заменит руководящего правительством с 2020 года Дениса Шмыгаля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто такая Юлия Свириденко и почему Зеленский предложил ей возглавить правительство Украины.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая рассказала о "последнем ударе в сердце" от руководителя СБУ Малыша.