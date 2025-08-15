Безуглая разразилась критикой: почему Ермак и Залужный должны быть под следствием

В четверг, 14 августа, состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фото с визита, одно из которых прокомментировала народная депутат Украины Марьяна Безуглая.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

По ее словам, один на фото должен быть не послом, а под следствием за южное контрнаступление 2023 года, Мариуполь и многое другое. Весь первый год вторжения не уезжал из Киевской области, воевака, отметила народная депутат.

Второй давно должен был стать премьером или секретарем СНБО, чтобы его функционал и влияние имели четкую ответственность. И увидели бы, сколько и как он продержался, но хотя бы реформировать ОП, который, по мнению Безуглой, не изменился за 30 лет.

"Тоже следствие не лишнее, чтобы не расслаблялись, а то столько разговоров, и никакая "независимая антикоррупционная экосистема" за 6 лет ничего не нарыла. Святые ли, такая ли у нас "экосистема"? Пожалуй, святые", — отметила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как Безуглая прокомментировала результаты Курской операции.

По ее словам, год назад, находясь под реальной угрозой увольнения в связи с многочисленными организационными просчетами и провалом обороны Харьковской области, новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал свой "реабилитационный" проект — Курскую операцию. Народная депутат указала, как на положительные, так и негативные результаты.

По ее словам, ни Сырский, ни другие его командиры не были не только наказаны и сняты с должностей, а наоборот, это позволило Главкому ВСУ закрепиться, а украинское войско еще раз вернуло не туда.



